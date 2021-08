La domanda di elettricità del Texas raggiunge livelli record durante l’alta temperatura questa settimana Reuters

Questo è molto più basso della media di US $ 188/MWh di ERCOT North Hub, incluso Dallas, nel 2021, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi di oltre US $ 8.000 durante il congelamento di febbraio, rispetto al 2020 e cinque anni.Il prezzo medio è di $ 26 . (2016-2020) Una media di 33 USD.

Nonostante il clima caldo, lunedì il prezzo dell’elettricità in tempo reale di ERCOT ha raggiunto solo 30 dollari per megawattora (MWh).

Il clima estremo ha ricordato ai texani il gelo di febbraio: durante una tempesta mortale, ERCOT si è adoperato per evitare che la rete crollasse dopo che un numero insolitamente elevato di apparecchiature per la generazione di energia era stato spento, causando la perdita di energia, acqua e calore a milioni di persone. cielo.

Secondo i dati di AccuWeather, Houston è la città più popolosa del Texas: dal 22 al 25 agosto la temperatura giornaliera raggiungerà i 90 gradi Fahrenheit (35 gradi Celsius). Al contrario, la normale temperatura elevata in una città di 95 gradi Fahrenheit (35 gradi Celsius) in questo periodo dell’anno.

