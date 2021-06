La durata della debolezza del dollaro divide gli analisti valutari: sondaggio Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: il 28 aprile 2010, un dipendente della Korea Exchange Bank ha contato banconote da $ 100 mentre scattava foto presso la sede della Seoul Bank. REUTERS/Jo Yong-Hak



Hari Kishan

Reuters Bangalore-Le prospettive per il dollaro USA sono incerte. Gli strateghi valutari intervistati da Reuters sono quasi piatti sulla recente tendenza del dollaro USA. Dopo due mesi di debolezza generale, sono in attesa di segnali più chiari dai responsabili politici.

Dopo un forte inizio d’anno, con un aumento di circa il 4% nel primo trimestre, il dollaro USA ha perso la maggior parte dei suoi guadagni dalla fine di marzo, a seguito del calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Giovedì, è stato scambiato vicino al minimo di cinque mesi contro un paniere delle principali valute.

La Fed ritiene che il recente aumento dell’inflazione sia temporaneo e ha ribadito il suo impegno di politica di allentamento. Tuttavia, con la riapertura dell’economia dalla chiusura del COVID-19, la domanda repressa ha alimentato le aspettative di una forte crescita economica e di pressioni sui prezzi più elevate.

Sebbene spinti dalla posizione accomodante della Fed, gli speculatori valutari hanno aumentato le loro scommesse contro il dollaro USA al livello più alto dalla fine di febbraio, hanno affermato i 63 analisti che hanno risposto a un’altra domanda nel sondaggio dal 28 maggio al 3 giugno. che il trend di indebolimento del dollaro è pressoché terminato.

“Sono molto vago su ciò che accadrà nei prossimi tre mesi, perché potremmo costringere la Fed ad arrendersi e consegnare un messaggio più fermo sugli acquisti di attività: questo ha spaventato il mercato in una certa misura”, ha detto John Ha Di, capo di strategia valutaria presso Saxo Bank.

“Potremmo avere una certa volatilità nel mercato, che spesso è il supporto per il dollaro. Penso che il mercato sia molto, molto soddisfatto della Fed”.

I restanti 30 analisti hanno affermato che il trend debole continuerà e il dollaro USA dovrebbe scendere dallo 0,5% al ​​6,0% nei prossimi tre mesi.

Sebbene il mercato generalmente creda che il dollaro USA rimarrà entro l’1% del suo livello attuale nei prossimi tre mesi, la visione a lungo termine di un dollaro USA più debole esiste ancora nelle prospettive a 12 mesi e si prevede che la maggior parte delle principali valute sovraperformare il mercato più ampio.

Queste aspettative riecheggiano i risultati di un’indagine di Reuters sugli strateghi azionari, che ha mostrato che la maggior parte dei principali indici del mercato azionario aumenterà leggermente quest’anno, ma continuerà a salire dopo la metà del 2022. Il dollaro tende ad essere nella direzione opposta rispetto alle attività rischiose.

Ciò si riflette anche nelle aspettative per le valute, considerate scommesse sicure negli ultimi sondaggi di opinione.

Lo yen giapponese e il franco svizzero, che finora sono diminuiti rispettivamente del 6% e del 2% nel 2021, non dovrebbero recuperare queste perdite entro un anno.

Nonostante la forte campagna di vaccinazione e la ripresa economica negli Stati Uniti, altre economie avanzate stanno colmando questo divario ed eliminando parte della brillantezza delle attività denominate in dollari.

L’euro rispetto al dollaro USA ha recuperato quasi tutto il suo calo del 4% quest’anno negli ultimi due mesi. Si prevede che scambi intorno agli attuali 1,22 dollari USA entro sei mesi e aumenterà di circa il 2% a 1,24 dollari USA un anno dopo .

Ma l’entità di questo rendimento atteso è stata la stessa del mese scorso, evidenziando il cosiddetto effetto di dissolvenza commerciale di “catch-up” e il limitato rialzo della moneta unica.

“Quando entreremo in estate, avremo ovviamente un dibattito sull’inflazione. È ancora in corso, ma potrebbe inclinarsi nella direzione in cui la Fed sta iniziando a parlare di ridimensionamento. È più probabile che vedremo $ 1,18 invece di $ 1,25”, Rabobank ha detto Jane Foley, capo della strategia di cambio.

“Questo consenso di mercato su larga scala su come l’euro diventerà una vera transazione di recupero nella seconda metà dell’anno mi preoccupa. Penso che le posizioni lunghe in euro possano essere corte”, ha aggiunto, suggerendo che i falchi dell’euro potrebbero deludere il Banca Centrale Europea.

Tuttavia, si prevede che le valute legate alle materie prime supereranno il dollaro USA nel prossimo anno.

Steve Englander, capo della ricerca globale sui cambi del G10 presso Standard Chartered Bank (OTC), ha dichiarato: “Questa continua domanda di materie prime ha ancora un certo grado di sostegno e i valori valutari dei mercati emergenti e delle materie prime del G10 non riflettono pienamente Miglioramento delle condizioni di mercato.”.

(Altri rapporti sul sondaggio sui cambi di giugno Reuters :)

(Relazione e votazione di Hari Kishan e Tushar Goenka; montaggio di Rahul Karunakar e Christina Fincher)