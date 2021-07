La Export-Import Bank degli Stati Uniti afferma che l’importo del finanziamento nel 2020 è ancora molto inferiore rispetto al suo concorrente globale Reuters

“EXIM sta riconquistando il suo status di leader nel credito all’esportazione e fornisce la natura e la portata del credito all’esportazione MLT ufficiale al fine di fornire opportunità commerciali eque per gli esportatori statunitensi e gli interessi statunitensi nei prossimi anni. James Cruise, vicepresidente ad interim dell’EXIM, Detto in un comunicato.

Nel suo rapporto annuale sulla competizione presentato al Congresso https://www.exim.gov/sites/default/files/reports/competitiveness_reports/2020/EXIM_2020_CompetitivenessReport_Web-Ready_Single%20pages.pdf, EXIM ha dichiarato di aver autorizzato il sito Web ufficiale da 1,8 miliardi di dollari Il sostegno regolare a lungo termine al credito all’esportazione durante l’anno solare 2020 è pari a 18 miliardi di dollari per la Cina leader nel mondo, 12,1 miliardi di dollari per la Francia, 8,6 miliardi di dollari per la Germania e 5 miliardi di dollari per la Corea del Sud.

