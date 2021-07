La FA condanna il razzismo dell’Inghilterra contro i giocatori dopo la sconfitta nella finale di Euro 2020 Reuters

Il Manchester United ha detto che non vede l’ora di accogliere Rashford a casa, aggiungendo: “Un calcio non ti definisce come giocatore o persona”.

“Il calcio può essere così crudele. Ma per la tua personalità… la tua personalità… il tuo coraggio… saremo sempre orgogliosi di te. Non vediamo l’ora di farti tornare, vieni da noi”, ha scritto l’Arsenal su Twitter .

“Abbiamo partecipato attivamente e continuiamo a lavorare con i nostri partner in tutta la comunità calcistica per determinare una soluzione collettiva a questo problema e continueremo a svolgere il nostro ruolo nel frenare questo comportamento inaccettabile, sia online che offline”.

“Siamo molto consapevoli che chiunque sia dietro a questo comportamento disgustoso non è il benvenuto a seguire la squadra. Faremo tutto il possibile per supportare i giocatori colpiti, mentre sollecitiamo chiunque sia responsabile della punizione più dura”.

© Reuters.Calcio-Euro 2020-Finale-Italia vs. Inghilterra-Wembley Stadium, Londra, Bukayo Saka, Luke Shaw e Kalvin Phillips di Inghilterra-Inghilterra ai rigori via Reuters/Paul Ellis l’11 luglio 2021 Sembra molto depresso dopo

