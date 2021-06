La FAA chiede al Boeing 737 MAX di ispezionare i sistemi di volo automatizzati critici Reuters

Il 737 MAX è stato messo a terra a livello globale nel marzo 2019. Due incidenti mortali si sono verificati nei cinque mesi precedenti, provocando 346 morti. Non è stato fino a novembre 2020 che la Federal Aviation Administration ha revocato la messa a terra dopo che Boeing ha effettuato importanti aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti all’addestramento dei piloti e ha aggiunto nuove salvaguardie per MCAS.

La FAA ha anche emesso un avviso mercoledì, chiamato Continuing Airworthiness Notice to the International Community (CANIC), “per sottolineare l’importanza di queste ispezioni per altre agenzie di regolamentazione internazionali e operatori al di fuori degli Stati Uniti”. ha interessato circa 72 velivoli e 389 velivoli immatricolati negli Stati Uniti in tutto il mondo.

La direttiva impone alla Boeing Company (NYSE:) di essere emessa a dicembre, raccomandando che gli aeromobili che volano per più di 6.000 ore siano sottoposti a ispezioni elettroniche specifiche. MCAS, il sistema di controllo automatico del volo sul 737 MAX, è stato correlato a due incidenti mortali del 737 MAX, che hanno causato l’aeromobile a terra per 20 mesi a novembre.

