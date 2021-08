La “fachosfera” online della Francia alimenta le speranze per le elezioni di destra

Estelle “Redpill”, 25 anni, che indossa un vestito attillato leopardato, ha affermato che il suo sexy sta aiutando i cittadini a risvegliare la pericolosa realtà politica che la Francia deve affrontare nelle elezioni presidenziali del prossimo anno, in particolare per quanto riguarda l’immigrazione.

Prende il nome dalla pillola rossa che ha rivelato la verità nel film del 1999 matrice, La lussuosa Estelle è una delle tante influencer di destra sui social media che si sono rapidamente inondate nel cosiddetto circolo fascista in Francia negli ultimi sei anni.

Sebbene abbiano spesso idee diverse, condividono una visione del mondo nativista e anti-immigrazione e sembrano generalmente desiderare un governo più autoritario. Gli analisti hanno affermato che esprimendo opinioni estremiste che i membri del partito non hanno bisogno di rendere pubbliche, hanno tacitamente fornito un importante ruolo di propaganda per il partito di unità nazionale di estrema destra.

La leader di RN, Marine Le Pen, ha cercato di “disintossicare” l’immagine estremista del partito senza alienarsi i suoi elettori tradizionali.Ora, con il circolo della moda, Le Pen “non ha bisogno di sporcarsi le mani perché questi influencer di Internet hanno fatto il lavoro sporco per lei”, il giornalista francese David Doucet, anche un libro sull’autore del libro dei circoli di moda, Disse.

Queste persone influenti usano barzellette, cartoni animati e meme sexy e scioccanti per invogliare gli spettatori ad accettare le loro opinioni solitamente estreme (quando TikTok ha proibito a Estelle di pubblicare contenuti considerati discriminatori, ha aperto un nuovo account). Il loro pubblico principale sono i giovani elettori non politicizzati: questo è un importante campo di battaglia per le prossime elezioni di aprile.

Estelle “Redpill” ha criticato l'”ipocrisia” di Marine Le Pen per essere diventata “più debole per compiacere gli immigrati”. .. In modo che abbia maggiori possibilità di vincere”

Secondo i sondaggi Ipsos e Ifop, RN è ora La festa più popolare per i 25-34 anni, E il presidente Emmanuel Macron guida tra i 18 e i 24 anni. Ma molte persone in questi gruppi di solito non votano.Nelle elezioni presidenziali del 2017, il 63% delle persone di età inferiore ai 34 anni Il primo round di astensione.

Uno degli obiettivi della fachosphere è far sì che questi potenziali elettori accettino le loro opinioni e li coinvolgano maggiormente nella politica. Doucet ha detto che “hanno il codice della cultura LOL”.

Nessuno è più incline a coprire con battute i contenuti solitamente sinistri dell’influencer di YouTube e Instagram “Papacito”, il cui vero nome è Ugo Gil Jimenez.

A giugno, ha pubblicato un video intitolato “La sinistra è a prova di proiettile?” Nel video, ha simulato l’esecuzione di persone che hanno votato per il Partito Indomito francese di sinistra guidato dal socialista Jean-Luc Mélanchon. Jimenez si è difeso, definendo il video “umoristico”.

Macron ha prodotto i propri contenuti sui social media nel tentativo di combattere l’influenza dell’estremismo. A maggio ha sfidato due famosi proprietari di YouTube e ha chiesto loro di realizzare un video sulle regole di distanziamento sociale.Se il video viene visto più di 10 milioni di volte, sarà ricompensato con un viaggio all’Eliseo e un video con Macron. competere nel video per indovinare se c’è un aneddoto sulla sua vita che è vero o falso.

Il loro video e Macron ha ricevuto ben 15 milioni di visualizzazioni Una dose di schernoAnche gli influencer di sinistra usano la satira e la cultura popolare per diffondere il loro messaggio tra i giovani.

Ma l’estrema destra francese ha sempre mostrato più agilità e astuzia su Internet. RN, precedentemente noto come National Front, è stato il primo partito politico a creare un sito Web negli anni ’90. Alla fine degli anni ’90, i teorici di estrema destra hanno creato siti web di propaganda online di successo per supportare le teorie anti-immigrazione.

Quindi, con l’espansione dell’ondata dei social media, nuove voci hanno implementato nuovi moduli su YouTube, Twitter, Instagram, TikTok e Telegram. Il loro messaggio centrale si riduce all’immigrazione e affermano che gli stranieri non sono riusciti a integrarsi nella società.

“Siamo europei e vogliamo mantenere la maggioranza nel continente dei nostri antenati e nelle città che hanno costruito. È difficile da capire?” Daniel Conversano, un partecipante ideologico del circolo dei social media di destra alternativa in Francia) Dire.

Ha detto al British Financial Times tramite WhatsApp che i suoi follower sono spesso giovani “disperati per il loro futuro, che si tratti della disoccupazione, della mancanza di sicurezza nei luoghi pubblici o del rapporto catastrofico tra uomini e donne nel mondo occidentale”.

L’influencer di YouTube e Instagram “Papacito” ha pubblicato un video in cui simulava l’esecuzione di persone che hanno votato per il partito di sinistra French Unbowed © Youtube

La strategia di disintossicazione di Le Pen è stata progettata per rendere la RN più selettiva, ma non ha svolto un buon ruolo in questi influencer. Al contrario, molte persone associano il colore della loro pelle a politici marginali più radicali, come Eric Zemmour, che è un oratore televisivo. è condannato Per provocare l’odio razziale.

Estelle ha affermato di essere insoddisfatta dell'”ipocrisia” di Le Pen e di essere diventata “più debole nel compiacere gli immigrati”. .. In questo modo ha maggiori possibilità di vittoria.” Al contrario, Zemur è più “reale” e otterrà il suo voto.

Se Zemmour si candida alle elezioni del prossimo anno, come ha suggerito, questi influencer di Internet potrebbero dividere il voto di estrema destra e indebolire Le Pen. I sondaggi mostrano che è la politica che più probabilmente affronterà Macron nel secondo turno della finale.

Alcuni analisti ritengono che l’influenza controculturale di Internet di estrema destra sia esagerata. Nonostante gli sforzi, molte persone che producono e consumano i suoi contenuti potrebbero non votare.

Caterina Froio, assistente professore di scienze politiche, ha affermato che la posizione nativista degli influencer ha costruito un “ponte ideologico” tra RN e gruppi di rete marginali.

Froio ha detto che Le Pen potrebbe voler prendere le distanze da loro, ma si affida anche a loro per compensare la “grave carenza di personale” di infermieri registrati.

“Ci sono molti giovani che non hanno mai letto libri di politica straniera, ma hanno idee politiche guardando questi video”, ha aggiunto Dussett. “L’attuale campagna consiste nel fare clic e pubblicare informazioni, quindi RN ha bisogno di queste persone”.