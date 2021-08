La FDA approva completamente il vaccino Covid BioNTech/Pfizer

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha completamente approvato il vaccino BioNTech/Pfizer Covid-19, che potrebbe incoraggiare le persone riluttanti a farsi vaccinare e ad aiutare Autorizzazione del vaccino Dal datore di lavoro.

La decisione di lunedì ha reso l’mRNA jab il primo vaccino contro il Covid-19 ad essere completamente approvato per l’uso in persone di età superiore ai 16 anni.Continua ad essere usato nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni e come Tiro di richiamo per lì Sistema immunitario indebolito, Sotto autorizzazione all’uso di emergenza.

Da dicembre, in considerazione dell’urgente necessità di un vaccino per combattere la pandemia, nell’ambito dell’accordo sono state somministrate due dosi di iniezioni BioNTech/Pfizer.

Janet Woodcock, capo ad interim della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ha dichiarato lunedì ai giornalisti: “Questo è un momento critico nella lotta del nostro Paese contro la pandemia”.

Ha aggiunto: “Per alcune persone, il vaccino contro il Covid approvato dalla FDA può infondere fiducia in loro per farsi vaccinare”.

Poiché i datori di lavoro cercano sempre più prove della vaccinazione completa da dipendenti e clienti, si ottiene l’approvazione. Dopo che la FDA ha annunciato la notizia, New York City ha immediatamente dichiarato che avrebbe richiesto a tutti i suoi insegnanti e personale della scuola pubblica di essere vaccinati contro il Covid-19. Il Pentagono ha affermato che il personale militare deve essere vaccinato. Ci si aspetta che più datori di lavoro seguano l’esempio.

Un sondaggio di agosto dello studio legale del lavoro Littler Mendelson ha rilevato che il 21% dei datori di lavoro prevede o prevede la vaccinazione Covid obbligatoria per i dipendenti, rispetto a meno del 10% di gennaio.

“Spero che questa approvazione contribuirà ad aumentare la fiducia nei nostri vaccini, perché la vaccinazione è ancora il nostro strumento migliore per proteggere le vite e raggiungere l’immunità di gregge”, ha affermato Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer.

Eric Topol, professore di medicina molecolare presso lo Scripps Institute, ha dichiarato: “Questo è tardi e avrà un impatto enorme prima di maggio o giugno. [the] delta [variant] È diventato il dominante.

“Ma potrebbe ancora promuovere più vaccinazioni alleviando le preoccupazioni di un gran numero di persone indecise. Portando all’autorizzazione da parte del sistema sanitario, dei comuni, delle aziende private e di altri grandi datori di lavoro, avrà un impatto maggiore”.

Peter Marks, capo del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA, ha difeso l’organizzazione, accusandola di essere troppo lenta nel rilasciare approvazioni completamente legali. Ha sottolineato che i funzionari hanno persino visitato vari siti di test durante il periodo di valutazione per verificare l’affidabilità dei loro dati.

Il prezzo delle azioni di Pfizer è aumentato di oltre il 2% nei primi scambi di New York, mentre il prezzo delle azioni di BioNTech è aumentato del 10%.

La variante Delta altamente spalmabile causa Un’impennata di contagi e ricoveri Nelle ultime settimane, soprattutto quelli che non sono stati vaccinati, anche se il tasso di vaccinazione in alcuni stati è aumentato di recente.

La FDA ha dichiarato che la sua valutazione dell’efficacia del vaccino coinvolge i dati di 20.000 destinatari del vaccino e 20.000 destinatari del placebo, mentre la sua sicurezza viene analizzata dai dati di 22.000 persone nei due gruppi. Dopo essere stati completamente vaccinati, circa 12.000 partecipanti allo studio sono stati seguiti per sei mesi.