La FDA degli Stati Uniti autorizza il richiamo del vaccino COVID-19 per le persone immunocompromesse Reuters

Sebbene molti paesi stiano lottando per ottenere la prima dose di vaccino, le segnalazioni di infezioni vaccinate e le preoccupazioni per la protezione indebolita hanno spinto i paesi ricchi a distribuire colpi di richiamo.

“Altre persone completamente vaccinate sono completamente protette e non hanno bisogno di ulteriori vaccinazioni COVID-19 in questo momento”.

(Reuters)-La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato la terza dose di vaccino contro il COVID-19 da Pfizer Società (New York Stock Exchange:) e Moderno (NASDAQ:) Inc, per le persone con un sistema immunitario compromesso.

