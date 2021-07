La FDA indaga su come un noto cancerogeno sia finito nella crema solare Johnson & Johnson Reuters

L’anno scorso, il mercato globale dei prodotti per la protezione solare era di circa 8 miliardi di dollari e le vendite dei marchi Johnson & Johnson erano di circa 620 milioni di dollari. Secondo i dati di EuroMonitor, negli Stati Uniti la dimensione del mercato è di circa 1,6 miliardi di dollari e le vendite di Johnson & Johnson sono di circa 290 milioni di dollari. Venerdì il prezzo delle azioni era stabile a $ 168,12. Il dottor Adam Friedman, professore e presidente di dermatologia presso la George Washington University School of Medicine, ha affermato che il benzene è una sostanza chimica che viene spesso utilizzata nel processo di produzione per produrre altre sostanze chimiche. Ha detto che il benzene non è un sottoprodotto dei filtri solari: vari minerali o sostanze chimiche utilizzate per bloccare i raggi nocivi del sole. Il dottor Joe Schwartz, direttore dell’Office of Science and Society presso la McGill University di Montreal e professore di chimica, ha affermato in una e-mail che crede che “il rischio è piccolo perché la dose di benzene è troppo piccola”. benefici per la salute, i genitori dovrebbero continuare a utilizzare una protezione solare ad ampio spettro con SPF 15 o superiore. Friedman ha affermato che diversi campi estivi stanno raccogliendo varie forme di crema solare aerosol, non solo Johnson & Johnson, tra cui Camp Tawanda di Honsedale, in Pennsylvania, il campo del sonno dei suoi figli, dove Friedman si è offerto volontario come medico del campo. .

Valisure ha anche trovato benzene in prodotti fabbricati da società diverse da Johnson & Johnson. CVS ha smesso di vendere due prodotti per il trattamento delle scottature solari nella sua petizione Valisure.

Venerdì, il CEO di Valisure, David Wright, ha dichiarato in un’intervista di ritenere che il benzene possa provenire da materie prime contaminate e non crede che il problema sia inerente ai filtri solari aerosol o ai filtri solari generali. “Questa è probabilmente la prova più evidente di contaminazione delle materie prime”, ha detto Wright. Ha detto che questo era perché l’inquinamento è stato trovato in modo disperso tra i marchi e persino all’interno dei marchi, il che indicava che era improbabile che fosse un problema con ingredienti attivi chimici o minerali.

“La causa principale del benzene trovata nei prodotti per la protezione solare richiamati è al centro di un’indagine in corso”, ha affermato il portavoce della FDA Jeremy Kahn (Jeremy Kahn). “Continueremo a monitorare la produzione e la commercializzazione di filtri solari per garantire che vengano forniti filtri solari sicuri ai consumatori americani”.

Johnson & Johnson ha richiamato volontariamente cinque diversi prodotti a marchio Neutrogena e Aveeno.Dopo che Valisure (una farmacia online che ha testato i suoi prodotti per i contaminanti) ha trovato il benzo in dozzine di prodotti per la protezione solare e ha chiesto alla FDA di indagare su di essi a maggio, la società ha iniziato i test.

(Reuters)-La Food and Drug Administration (FDA) statunitense sta indagando su come una sostanza chimica cancerogena sia apparsa alla fine nelle creme solari Johnson & Johnson (NYSE:) La società in precedenza aveva dichiarato di aver condotto test interni e di aver riscontrato un contenuto di benzene inferiore in alcuni prodotti. , Il regolatore ha detto venerdì.

© Reuters.File photo: La crema solare Neutrogena Cool Dry Sport di Johnson & Johnson fa parte di un richiamo volontario di cinque prodotti per la protezione solare aerosol a marchio Neutrogena e Aveeno dopo che in alcuni campioni sono state rilevate sostanze chimiche cancerogene. Si trova su uno scaffale

