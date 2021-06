La Fed mantiene i tassi di interesse e gli acquisti di obbligazioni sono stabili; segnale in rialzo per il 2023 Investing.com

© Reuters.



Yassin Ibrahim

Investing.com-La Federal Reserve ha mantenuto stabili i tassi di interesse e gli acquisti mensili di obbligazioni, ma ha lasciato intendere che potrebbe aumentare i tassi di interesse due volte entro la fine del 2023 a causa della prevista accelerazione della crescita economica e dell’inflazione.

Il Federal Open Market Committee mantiene il tasso di interesse di riferimento nell’intervallo dallo 0% allo 0,25% e ha affermato che continuerà ad acquistare $ 120 miliardi di obbligazioni ogni mese.

Poiché l’inflazione è al suo tasso più alto da anni, la Fed è sotto pressione e ha espresso la volontà di iniziare a allentare l’acceleratore di stimolo.

La banca centrale sembra averlo notato e ha spostato in avanti la sua previsione di aumento dei tassi di interesse al 2023.

Il riepilogo delle previsioni economiche della Fed mostra che la Fed ha alzato le sue prospettive sui tassi di interesse per il 2023 allo 0,6% dalla sua previsione dello 0,1% prima di marzo, il che implica due aumenti dei tassi di interesse dello 0,25% nel 2023.

L’economia dovrebbe crescere del 7,0% nel 2021, superiore alla precedente stima del 6,5%, mentre resta invariata la previsione di crescita del 3,3% nel 2022. Per il 2023, la Fed dovrebbe crescere del 2,4%, superiore al precedente 2,2%.

In precedenza ha sottolineato che il suo test in tre parti – tasso di occupazione massimo, tasso di inflazione che raggiunge il 2% e dovrebbe essere moderatamente superiore al 2% per un periodo di tempo – deve ottenere un aumento dei tassi di interesse.

Nonostante riconosca l’accelerazione della crescita e dell’inflazione, la banca centrale continua a scommettere che i fattori che guidano le pressioni sui prezzi, tra cui la riapertura e il confronto o effetto base più debole dello scorso anno, saranno fugaci, portando infine all’inflazione in media nelle sue vicinanze. Obiettivo del 2%.

Il tasso di inflazione dovrebbe aumentare rispettivamente al 3,4% e al 2,1% nel 2021 e nel 2022, rispetto alle precedenti stime rispettivamente del 2,4% e del 2%. Guardando al 2023, il tasso di inflazione dovrebbe raggiungere l’obiettivo del 2,2%, superiore al precedente 2,1%.

Allo stesso tempo, la crescita dell’occupazione è rallentata negli ultimi mesi e ha scarso impatto sulle prospettive della Fed per il mercato del lavoro.

La Fed prevede che il tasso di disoccupazione nel 2021 sarà del 4,5%, lo stesso del precedente 4,5%, e scenderà ulteriormente al 3,8% l’anno prossimo, inferiore alla precedente stima del 3,9%.

Si prevede che un’ulteriore crescita dell’occupazione nei prossimi anni spingerà il tasso di disoccupazione a scendere ulteriormente al 3,5% nel 2023, che è lo stesso della precedente stima del 3,5%.

La Fed ha anche aumentato del 5% il tasso di interesse sulle riserve in eccesso che paga alle banche, le cosiddette IOER, a causa della forte domanda da parte delle istituzioni che continuano a perseguire rendimenti.

In una successiva conferenza stampa, il presidente della Fed Jerome Powell ha cercato di minimizzare le prospettive da falco per i tassi di interesse.

“Queste previsioni sono previsioni personali, non previsioni del comitato… non sono piani”, ha detto Powell. “È troppo presto per discutere del decollo”.

Per quanto riguarda il ridimensionamento, Powell ha affermato che la Fed ha bisogno di più dati per espandere il calendario per la riduzione degli acquisti di obbligazioni e ha descritto la riunione del FOMC come una “riunione di discussione”.

Gli economisti di Jefferies (NYSE:) hanno dichiarato: “Ciò significa che alla prossima riunione che si terrà il 27/28 luglio, la discussione sul ridimensionamento diventerà più seria. Il segnale fermo di Hall getta le basi, il che rende il settembre/novembre procedere all’incontro per un possibile annuncio (la nostra ipotesi precedente era dicembre).”