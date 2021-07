La Federal Reserve mantiene stabili i tassi di interesse; monitorare i progressi sulla soglia del tapering tramite Investing.com

La Fed non sembra essere così preoccupata per l’impatto economico dell’aumento dei casi di Covid-19 o dei tassi di vaccinazione più lenti negli Stati Uniti come alcuni a Wall Street. La Federal Reserve ha dichiarato: “I progressi nella vaccinazione possono continuare a ridurre l’impatto della crisi della salute pubblica sull’economia, ma permangono rischi per le prospettive economiche”.

“Nel dicembre dello scorso anno, il comitato ha dichiarato che continuerà ad aumentare di almeno 80 miliardi di dollari USA in buoni del Tesoro USA e di almeno 40 miliardi di dollari USA in titoli garantiti da ipoteche istituzionali al mese fino a quando non saranno compiuti progressi sostanziali nel raggiungimento della massima occupazione e stabilità dei prezzi. “, ha detto la Fed in una nota. “Da allora, l’economia ha compiuto progressi nel raggiungimento di questi obiettivi e il comitato continuerà a valutare i progressi nelle prossime riunioni”.

Dopo l’aumento dell’inflazione, la Fed ha dovuto affrontare richieste dall’interno per anticipare il calendario per l’inasprimento della politica monetaria. Poiché la Fed afferma che monitorerà da vicino i progressi economici necessari per iniziare a ridurre gli acquisti di obbligazioni, queste chiamate sembrano iniziare.

