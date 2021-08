La Federal Trade Commission degli Stati Uniti afferma che Facebook ha abusato delle leggi sulla privacy per chiudere la ricerca pubblicitaria Reuters

Inoltre, la Federal Trade Commission ha citato in giudizio Facebook a dicembre, sostenendo che violava le leggi antitrust. La denuncia è stata respinta e l’agenzia ha avuto il termine del 19 agosto per ripresentarla.

“Anche se non è nostra responsabilità risolvere le controversie personali tra Facebook e terze parti, speriamo che la società non utilizzi la privacy, per non parlare dell’ordine di consenso della FTC, come scusa per avanzare altri obiettivi”, ha scritto.

“La Federal Trade Commission non ha ricevuto alcuna notifica che Facebook invocherà pubblicamente il nostro ordine di consenso all’inizio di questa settimana per giustificare la cessazione della ricerca accademica”.

Sam Levine, Acting Director dell’FTC Consumer Protection Bureau, ha scritto: “Anche se ringrazio Facebook per aver corretto il record ora, sono deluso dalle prestazioni della tua azienda in questa materia”.

Ma il portavoce di Facebook Joe Osborne in seguito ha dichiarato a Wired che l’ordine di consenso non era un motivo per disabilitare l’account del ricercatore. Invece, il decreto richiede regole per i programmi sulla privacy, che ha detto che i ricercatori hanno violato.

