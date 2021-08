La fiducia dei consumatori statunitensi è crollata al punto più basso in un decennio all’inizio di agosto Reuters

Il direttore delle indagini Richard Curtin ha dichiarato in una nota: “Il ritorno della pandemia dovuto alla variante Delta è un misto di razionalità ed emozione”. “I consumatori hanno correttamente dedotto l’economia nei prossimi mesi. Le prestazioni diminuiranno, ma l’aumento anomalo del le valutazioni economiche negative riflettono anche una risposta emotiva, principalmente dalla speranza delusa che la pandemia stia per finire”.

Tuttavia, la ripresa sta mostrando alcuni segni di raffreddamento e, poiché la variante più contagiosa del Delta si è diffusa rapidamente in tutto il paese, i casi di COVID-19 sono raddoppiati nelle ultime due settimane, raggiungendo un picco di sei mesi. Persistono anche carenze di manodopera in tutto il settore dei servizi, mentre continuano le interruzioni della catena di approvvigionamento.

(Reuters)-Un sondaggio di venerdì ha mostrato che la fiducia dei consumatori americani è scesa bruscamente all’inizio di agosto al livello più basso in un decennio, poiché le prospettive degli americani per tutto, dalle finanze personali all’inflazione e all’occupazione erano instabili.

© Reuters. Foto del file: L’8 dicembre 2018, King of Prussia, Pennsylvania, USA, gli acquirenti trasportano sacchi di beni acquistati presso il King of Prussia Mall, il più grande spazio commerciale al dettaglio negli Stati Uniti.Reuters/Mark Markla

