La filiale americana e messicana di componenti per auto Tridonex raggiungono un accordo Da Reuters

General Motors (NYSE:) ha presentato una denuncia USMCA a maggio contro lo stabilimento di camioncini della società a Guanajuato per possibile abuso di diritti durante il periodo di voto del contratto sindacale nell’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti in Messico. Il contratto contestato sarà rivotato presso lo stabilimento General Motors di Silao dal 17 al 18 agosto.

Cardone ha affermato che “si impegna ad adottare ulteriori misure per sostenere ulteriormente i diritti dei lavoratori, come stabilito nelle importanti riforme del diritto del lavoro emanate dal governo messicano e nelle disposizioni sul lavoro dell’USMCA”.

In precedenza, i funzionari messicani hanno dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di una revisione di Tridonex a Matamoros per determinare se i lavoratori godono della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva.

Tridonex ha accettato di erogare il TFR e 6 mesi di stipendio non corrisposto ad almeno 154 lavoratori che sono stati licenziati dalla fabbrica, per un totale di almeno 9 mesi di stipendio per lavoratore, e in molti casi anche di più. Lo stipendio totale dovuto supera i 600.000 dollari.

“L’accordo con Tridonex per fornire indennità di licenziamento, rimborso dei salari e impegni di neutralità nelle future elezioni sindacali dimostra la nostra determinazione a utilizzare gli innovativi strumenti di applicazione dell’USMCA per risolvere problemi di lavoro di lunga data e sostenere il Messico nell’attuazione delle sue recenti riforme del lavoro”, ​​l’ambasciatore del commercio degli Stati Uniti Dai Catherine.

Cardone Industries Inc, la società madre di Tridonex con sede a Filadelfia, ha affermato di sostenere un piano d’azione volontario in risposta a una petizione presentata dall’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti a giugno ai sensi dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) che sostituito l’accordo di libero scambio nordamericano.

WASHINGTON (Reuters) – L’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha dichiarato martedì di aver raggiunto un accordo con l’azienda messicana di componenti per auto Tridonex per risolvere le accuse secondo cui i lavoratori dello stabilimento di Matamoros sono stati privati ​​del loro diritto alla libertà di associazione e collettiva contrattazione.

© Reuters. Foto del file: il 25 gennaio 2021, l’autobus per pendolari si è fermato fuori dallo stabilimento di ricambi auto Tridonex sotto Cardone Industries a Filadelfia, a Matamoros, in Messico. REUTERS/Daina Solomon

