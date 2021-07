La filiale di MicroPort Medical (00853.HK) ha ricevuto un totale di 150 milioni di dollari da investitori come Country Garden (02007.HK)

Condividi questo articolo!

Data: 27 luglio 2021 alle 6:27

[Caihua News Agency]MicroPort Medical (00853.HK) ha annunciato volontariamente che il 26 luglio 2021, alcune società del gruppo insieme a 8 investitori inietteranno un totale di 150 milioni di dollari nella controllata MicroPort Cardiac Rhythm Management.

Gli investitori nuovi e attuali includono principalmente: Country Garden (02007.HK) sussidiaria indiretta interamente controllata CGVC, CICC (03908.HK) sussidiaria CICC Healthcare Investment Opportunities II e China World Investment, K. Wah Real Estate Managing Director Lu Yaohua, ecc. , Yi Fang Da Sirius Inv. Limited e Worldstar Global Holdings Limited, controllate da E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd., si concentrano su opportunità di investimento azionario nei settori emergenti (quali medicina, Internet e tecnologia alimentare), Everfun ( il suo gestore degli investimenti è Yongrong (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd.), L Squared Bio Investment I Limited Partnership, dedicata agli investimenti in aziende sanitarie, e Hillhouse Investment Management, Ltd (Hillhouse Investment Management) come unica società di gestione di Hillhouse Fund IV, LP, che detiene MicroPort Cardiac Rhythm Management12 0,46% azioni.

Al termine, le azioni controllate del Gruppo saranno diluite dal 52,70% al 5,013%.

MicroPort Cardiac Rhythm Management è principalmente impegnata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione globale di soluzioni per il trattamento dell’aritmia (come pacemaker e defibrillatori impiantabili), nonché dell’insufficienza cardiaca mediante terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT). I suoi prodotti includono la serie di defibrillatori impiantabili PLATINIUMTM, le serie di pacemaker 1.5T e 3T compatibili con la risonanza magnetica del corpo intero ENOTM, TEOTM, OTOTM. Nel 2021, il Target Group ha lanciato le nuove serie di pacemaker ALIZEATM e BOREATM, dotate di tecnologia Bluetooth® e funzioni di monitoraggio remoto wireless.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link