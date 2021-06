La fine del periodo di divergenza ADR notturna prevede una fluttuazione dell’HSI

Condividi questo articolo!

Data: 29 giugno 2021 alle 9:29

L’Osservatorio di Hong Kong ha emesso un segnale di allarme temporale nero alle 08:20 di lunedì e non ha emesso un segnale di allarme temporale rosso fino alle 11:05. Secondo le condizioni meteorologiche avverse della Borsa di Hong Kong, l’orario di negoziazione delle azioni di Hong Kong è iniziato solo alle 13:30 quel giorno. Dopo che l’indice Hang Seng ha aperto leggermente al ribasso, è salito nel primo minuto e poi si è indebolito.Dopo aver registrato una volatilità di 148,52 punti in un minuto, il trend si è stabilizzato, con una volatilità di mezza giornata di circa 185,26 punti. L’indice Hang Seng ha chiuso a 29268,3 punti, in calo di 19,92 punti o dello 0,07%, con un fatturato di 101,597 miliardi di yuan. L’indice H-Share ha chiuso a 10836,57 punti, in calo di 14,88 punti o 0,14%; l’indice red chip ha chiuso a 4.078,87 punti, in calo di 7,33 punti o 0,18%. I tre indici sono tutti soft e l’indice red chip ha un andamento più debole. Alibaba (9988) è salito del 2,97%, motivo del miglior andamento dell’indice Hang Seng e dell’HSCEI.

L’indice Hang Seng è salito a 29394,69 punti, il più alto dal 3 giugno, e alla fine ha chiuso con una candela nera vicino alla “stella cadente”. Il divario tra le linee MACD fast e slow si sta allargando e il trend diventa più forte. Nel corso della giornata, le azioni sono aumentate di 793 e sono diminuite di 817. Le condizioni generali del mercato sono state leggermente più deboli.

Bank of Communications (3328) ha annunciato gli indicatori di valutazione dell’importanza sistemica globale al 31 dicembre 2020: il saldo rettificato delle attività in bilancio e fuori bilancio è di 11.507.856 milioni di RMB; le attività interfinanziarie sono di 1.162.986 milioni di RMB; passività interfinanziarie RMB 1.274.432 milioni; Emissione di titoli e altri strumenti finanziari: RMB 1.269.997 milioni; Pagamenti regolati tramite sistemi di pagamento o banche corrispondenti: RMB 186.710.286 milioni; Patrimonio in custodia: RMB 9.605.441 milioni; Importo sottoscrizione titoli RMB 799.074 milioni; nominale capitale dei derivati ​​over-the-counter è 5.537.241 milioni di RMB; titoli di negoziazione e disponibili per la vendita 742.682 milioni di RMB; attività di terzo livello 70.792 milioni di RMB; attività transfrontaliere 801.465 milioni di yuan di RMB; passività transfrontaliere erano 719.905 milioni di yuan. Il prezzo delle azioni di Bank of Communications è migliorato di recente ed è rimasto al di sopra della 20 SMA.

China Gas (0384) ha annunciato i risultati per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2021. Durante il periodo, le vendite totali di gas naturale sono aumentate del 23,0% a 31,21 miliardi di metri cubi. Il fatturato totale è aumentato del 17,5% su base annua a 69,975 miliardi di HK$, l’utile lordo è stato di 18,102 miliardi di HK$, un aumento annuo del 5,9%, l’utile attribuibile agli azionisti è aumentato del 14,0% a 10,479 miliardi di HK$ e l’utile base per azione è stato di HK $ 2,01, con un aumento anno su anno del 14,2%. Il flusso di cassa operativo è stato di 8,279 miliardi di dollari di Hong Kong, con un incremento del 27,6%. Escludendo l’attuale pagamento dell’edificio per uffici del gruppo, il free cash flow sostenibile è di 768 milioni di dollari di Hong Kong. Il gruppo intende dichiarare un dividendo finale di 45 centesimi di Hong Kong per azione. Insieme all’acconto sul dividendo di 10 cent HK per azione agli azionisti il ​​29 gennaio 2021, verrà pagato un totale di 55 cent HK per azione per l’anno fiscale 2021 (per un totale di 50 cent HK per azione nello stesso periodo dell’anno scorso ); la data di stacco cedola è il 13 agosto. Il prezzo delle azioni di China Gas è rimbalzato di recente e ha riguadagnato il suo 10 SMA.

I tre principali indici azionari statunitensi si sono sviluppati individualmente: l’indice Nasdaq e l’S&P 500 hanno raggiunto nuovi massimi e il Dow si è indebolito. Il periodo notturno sale mentre l’ADR scende, ei due divergono.Si prevede che l’indice Hang Seng oscillerà e competerà al livello di 29.300. Inoltre, la data si riferisce al regolamento, attenzione ai cambiamenti di tendenza.

L’attività principale di COSCO SHIPPING Ports (01199.HK) è quella di impegnarsi in terminal e attività correlate.

Il gruppo ha annunciato in precedenza di aver negoziato con Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) per proporre una potenziale transazione per la società (o attraverso la sua controllata al 100%) per acquisire una quota di minoranza nella controllata al 100% di HHLA HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT). L’attività principale di CTT è quella di gestire il terminal container di Tollerort nel porto di Amburgo, in Germania. Le due parti non hanno stipulato alcun accordo giuridicamente vincolante sulla potenziale acquisizione.

Il prezzo delle azioni del gruppo è migliorato di recente e ha riguadagnato il suo 20 SMA, ed è apparso un segnale nel sistema di tecnologia finanziaria. Le azioni hanno chiuso a 6,41 yuan lo scorso giorno, con un rapporto prezzo/utili di 7,647 volte e un tasso di interesse settimanale del 5,226%.

Testo: Cen Zhiyong, stratega, Palihao Securities

L’autore è una persona autorizzata dalla Hong Kong Securities Regulatory Commission e non detiene le azioni sopra menzionate.

