La first lady americana e la principessa Kate visitano le scuole britanniche Reuters

“Joe e io non vediamo l’ora di incontrare la regina”, ha detto la first lady giovedì. “Questa è la parte emozionante della visita per noi.”

La famiglia reale britannica svolge un ruolo importante nel G7. Charles e William hanno anche ospitato un evento tra imprenditori e leader mondiali per discutere di come il settore privato può cooperare con il governo per affrontare il cambiamento climatico.

Il viaggio ha fatto eco alle visite scolastiche simili delle ex first lady degli Stati Uniti Melania Trump e Michelle Obama durante il loro viaggio nel Regno Unito, anche se non erano accompagnate dalla famiglia reale.

Cabis Bay (Reuters)-La first lady statunitense Jill Biden andrà in una scuola in Cornovaglia con Kate, duchessa di Cambridge, mentre i membri anziani della famiglia reale britannica parteciperanno alla rotonda con i leader mondiali venerdì Una serie di attività del G7 Vertice.

