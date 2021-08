La folla di superyacht fa rotta per la Grecia per fuggire dalla pandemia

Come molti appassionati di superyacht, Johan Wedell-Wedellsborg naviga nel Mediterraneo per tutta l’estate. Quest’anno lui e la sua famiglia hanno scelto la Grecia, dove si sono goduti un viaggio idilliaco intorno all’isola per settimane a O’Natalina, a 56 milioni di metri di distanza.

“Puoi svegliarti nella baia da solo, andare in una piccola città e mangiare in una taverna in riva al mare. Questo è unico. È diverso in Costa Azzurra. Basta navigare lungo la costa, dove ci sono più yacht. , E non così isolato dal mondo come la Grecia”, ha affermato Wedell-Wedellsborg, proprietario di Weco Shipping, che ha legami con la famiglia reale danese.

Quest’estate sempre più famiglie benestanti scelgono di noleggiare super yacht nelle acque greche, e lui è uno di loro. Ciò ha fornito l’impulso tanto necessario all’industria delle vacanze duramente colpita nei paesi dell’Egeo, poiché ha vissuto estati che sono state colpite non solo dalla pandemia di coronavirus ma anche da disastri naturali.

“L’attività nautica in Grecia è aumentata”, ha affermato Stuart Campbell, caporedattore della rivista di superyacht Boat International, che a luglio ha monitorato 834 superyacht nelle acque greche, secondo solo a 945 in Francia e 1.353 in Italia. “Questo è molto più avanti degli anni precedenti”, ha aggiunto.

La barca noleggiata è come un hotel galleggiante, in grado di controllare l’ambiente e schermare ospiti e dipendenti alla ricerca di virus, fornendo così ulteriore sicurezza © Anthony Venitis



Uno dei motivi dell’aumento è che la Grecia ha aperto ai turisti prima degli altri paesi del Mediterraneo. A partire da metà maggio, la Grecia accoglie turisti stranieri, compresi gli americani che non possono entrare in Europa a causa delle restrizioni pandemiche, purché siano completamente vaccinati o risultati negativi al coronavirus.

La risposta dei proprietari di superyacht è quella di guidare le loro barche in Grecia, dove sanno che potranno entrare e attirare l’interesse dei noleggiatori.

La maggior parte della flotta di superyacht nel mondo trascorre sei mesi nei Caraibi prima di dirigersi verso il Mediterraneo per trascorrere l’estate europea. La stragrande maggioranza sono barche a motore con equipaggi professionisti, non barche a vela.

“Quest’anno abbiamo fatto molte richieste alla Grecia… Il nostro problema principale è l’offerta insufficiente [to meet] Domanda”, ha affermato Barbara Dawson, broker charter senior di Camper & Nicholsons, esperta di superyacht.

Un altro motivo della popolarità della Grecia è che con la sua vasta costa e più di 220 isole abitate, i ricchi proprietari di superyacht la considerano più sicura di altre destinazioni. La barca charter è essenzialmente un hotel di lusso galleggiante, che può controllare l’ambiente e schermare ospiti e dipendenti per l’infezione da virus, fornendo così ulteriore sicurezza.

I superyacht danno impulso all’economia locale perché le persone spesso ormeggiano e visitano bar e ristoranti come questa taverna di Mykonos © Getty Images



La Grecia è stata colpita dalla pandemia, ma non ha raggiunto il picco come l’Italia, la Francia o la Spagna, nonostante il forte aumento di nuovi casi negli ultimi due mesi. “La Grecia è considerata un paese sicuro e si è comportata bene durante il Covid-19, soprattutto per i nostri clienti americani”, ha affermato Dawson.

Golden Yachts, che costruisce e noleggia superyacht, è un altro beneficiario. “L’anno scorso il mercato era decisamente un incubo, quest’anno è l’esatto contrario. Fino alla fine di agosto, nessuno dei nostri 42 yacht era libero per un giorno”, ha affermato il CEO John Dragnis.

Ha continuato: “I nostri noti clienti, imprenditori, atleti e celebrità stanno tutti noleggiando i nostri yacht e pensano che sia l’opzione più sicura per loro andare in vacanza durante la pandemia”.

Questa estate, la Grecia ha subito gravi incendi, soprattutto intorno all’isola di Evia e alla capitale, Atene. L’aumento del numero di infezioni ha portato anche a restrizioni e blocchi locali in alcune destinazioni popolari.

Ma questo non ha scoraggiato i turisti stranieri, visto che quest’anno sono arrivate più di 6 milioni di persone. “L’ultima volta che abbiamo visto tali numeri è stato prima della pandemia del 2019”, ha detto il ministro del turismo Harry Theoharis in un’intervista televisiva questa settimana.

Tecnicamente parlando, la lunghezza di un superyacht supera i 24 milioni di euro, a seconda delle dimensioni e dello stile, il costo del noleggio di un superyacht varia da decine di migliaia di euro a milioni di euro a settimana. I più costosi, come 136 milioni di volpi volanti, possono costare 3 milioni di euro a settimana.

Rispettata

Non è solo il mercato dei charter a essere guidato dal virus. Secondo Boat Pro, il sistema di market intelligence di Boat International, anche le vendite del business di brokeraggio di super yacht hanno registrato una crescita record.

Quando è scoppiata la prima ondata di pandemia all’inizio del 2020, l’attività è sostanzialmente cessata: è cessata la vendita di navi e la produzione di navi nei cantieri navali.

Ma gli acquirenti sono tornati in gran numero la scorsa estate e il risultato è che le vendite nella seconda metà del 2020 hanno superato qualsiasi altro periodo di sei mesi. Questa tendenza ha accelerato nel 2021, che ha eliminato tutti gli anni precedenti. Nella prima metà dell’anno, 344 superyacht sono passati di mano nel mercato dell’intermediazione, superando di gran lunga gli anni precedenti.

“Le persone che in passato erano riluttanti a entrare nel settore si sono rese conto che gli yacht rappresentano il modo perfetto per isolare loro e le loro famiglie”, ha affermato Campbell.

Sebbene i super yacht trasportino una grande quantità di cibo personale e altre necessità, la loro esistenza può fornire una spinta significativa all’economia locale. Secondo uno studio pre-pandemia condotto dalla Hellenic Marinas Association, i visitatori dei superyacht spendono cinque volte di più rispetto ai normali ospiti degli hotel in Grecia.

“A differenza delle navi da crociera, dove si tende a mangiare e spendere a bordo, parte del piacere della nautica da diporto è scoprire nuovi bar e ristoranti. Ci sono anche tasse di ormeggio che avvantaggiano direttamente l’economia locale, così come la vendita di beni e servizi, ” ha detto Campbell.

Anche Olga Milioni, broker di yacht a Mykonos, ha sottolineato i vantaggi economici che portano.

“Aragosta, pesce di alta qualità, fiori, nonché servizio di limousine e prenotazioni VIP sull’isola, dove possono acquistare bevande per 10.000 euro”, ha detto.

“Altri hanno chiesto una borsa molto costosa… o una bottiglia di champagne e una valigia con etichetta personalizzata”, mentre altri “hanno sentito un DJ suonare in un club e gli hanno chiesto di fare uno spettacolo privato sul loro yacht”.