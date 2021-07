La Food and Drug Administration degli Stati Uniti cerca di indagare sui negoziati con Biogen prima dell’approvazione del farmaco per l’Alzheimer Reuters

Dopo mesi di deliberazioni interne, i funzionari dell’agenzia hanno approvato il farmaco utilizzando il suo percorso di approvazione accelerato, che ha richiesto uno studio per confermare che il farmaco stesse funzionando come previsto.

I risultati dell’indagine dell’ispettore generale possono portare a raccomandazioni per la gestione della FDA. Possono anche portare ad azioni disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti. Se si sospetta un reato, l’ispettore generale può deferire la questione al Ministero della giustizia per l’eventuale procedimento penale.

L’Ispettore Generale è un ufficio di supervisione interna la cui missione è eliminare sprechi, frodi e abusi. Conduce audit e valutazioni per aiutare a monitorare l’efficacia dei piani dipartimentali dell’HHS e assume agenti federali per condurre indagini penali.

Tesia Williams, portavoce dell’Ufficio dell’ispettore generale del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, ha dichiarato in una e-mail a Reuters: “Abbiamo ricevuto questa lettera e la stiamo esaminando per intraprendere le azioni appropriate”.

