La Francia indaga su un rivenditore di moda per nascondere “crimini contro l’umanità” nello Xinjiang Reuters

PARIGI (Reuters)-Una fonte giudiziaria ha detto giovedì che i pubblici ministeri francesi hanno avviato indagini su quattro rivenditori di moda sospettati di nascondere “crimini contro l’umanità” nello Xinjiang, in Cina.

Fonti hanno affermato che la procedura è correlata alle accuse contro il trattamento da parte della Cina degli uiguri musulmani etnici nella regione, compreso l’uso del lavoro forzato.

La Cina nega tutte le accuse di abuso di potere nella regione.

Fonti hanno riferito a Reuters Uniqlo France, una divisione di Fast Retailing in Giappone, proprietaria di Zara indice (MC:), SMCP e Skechers francesi sono i soggetti dell’indagine, confermando il rapporto del sito di media francesi Mediapart.

La fonte ha dichiarato: “Dopo aver presentato la denuncia, il Dipartimento per i crimini contro l’umanità della Procura antiterrorismo ha avviato un’indagine”.

La Francia ha un ufficio centrale per combattere i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra, istituito nel 2013.

Inditex ha dichiarato di aver respinto le richieste nei procedimenti legali e ha aggiunto di aver implementato rigorosi controlli di tracciabilità e che coopererà pienamente con l’indagine francese.

La società ha dichiarato in una nota: “In Inditex, abbiamo un approccio di tolleranza zero a tutte le forme di lavoro forzato e abbiamo stabilito politiche e procedure per garantire che questa pratica non si verifichi nella nostra catena di approvvigionamento”.

SMCP ha dichiarato che collaborerà con le autorità francesi per dimostrare che queste accuse sono false.

“SMCP lavora con fornitori situati in tutto il mondo e insiste sul fatto che non ha fornitori diretti nelle regioni menzionate dai media”, ha affermato SMCP, aggiungendo che controlla regolarmente i propri fornitori.

Fast Retailing ha dichiarato in una dichiarazione a Tokyo che le autorità francesi non l’hanno contattata e nessuno dei suoi partner di produzione si trova nello Xinjiang.

“Se notificato, coopereremo pienamente con l’indagine e ribadiremo che non c’è lavoro forzato nella nostra catena di approvvigionamento”, ha affermato.

La società ha perso un ricorso alla dogana statunitense dopo aver sequestrato un lotto di camicie da uomo Uniqlo con l’accusa di aver violato il divieto di cotone dello Xinjiang a maggio.

Skechers ha detto che non commenterà il contenzioso in corso. Ha riferito a Reuters una dichiarazione del marzo 2021 in cui affermava di mantenere un rigoroso codice di condotta per i fornitori.

All’inizio di aprile, due organizzazioni non governative (ONG) hanno intentato una causa in Francia, accusando le multinazionali di nascondere il lavoro forzato e crimini contro l’umanità.

Esperti delle Nazioni Unite e organizzazioni per i diritti umani stimano che negli ultimi anni più di un milione di persone siano state detenute nell’enorme sistema di campi di concentramento nella regione dello Xinjiang, nella Cina occidentale, principalmente uiguri e altre minoranze musulmane.

Molti ex prigionieri hanno affermato di aver ricevuto addestramento ideologico e abusi. Le organizzazioni per i diritti umani affermano che questi campi sono stati utilizzati come fonti di bassi salari e lavoro forzato.

La Cina ha inizialmente negato l’esistenza di questi campi, ma in seguito ha affermato che si trattava di centri professionali volti a combattere l’estremismo. Alla fine del 2019, la Cina ha dichiarato che tutti nel campo di concentramento si erano “laureati”.

Molti marchi occidentali tra cui H&M e Burberry Nike (NYSE:) Dopo aver espresso preoccupazione per le denunce di lavoro forzato nello Xinjiang, è stato colpito dal boicottaggio dei consumatori cinesi.

Nel marzo di quest’anno, gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Regno Unito e il Canada hanno imposto sanzioni ai funzionari cinesi per violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Pechino ha immediatamente reagito con le proprie misure punitive.

Human Rights Watch quest’anno ha registrato ciò che ha affermato possa costituire crimini contro l’umanità commessi nello Xinjiang.