La Francia si oppone alla proposta dell’UE per un nuovo mercato del carbonio

Reuters

I nuovi dati mostrano che rispetto agli stati che prevedono di mantenere il sussidio settimanale di $ 300 fino all’inizio di settembre, l’offerta di lavoro locale negli stati statunitensi che hanno terminato i sussidi di disoccupazione federali all’inizio di giugno è aumentata ulteriormente, sebbene non vi siano segni evidenti che ciò abbia portato al reclutamento Il numero è aumentato in modo significativo.I dati sull’occupazione a livello statale pubblicati all’inizio di questo mese hanno mostrato che tra i 26 stati che hanno interrotto anticipatamente i sussidi, 174.000 persone sono entrate nel mondo del lavoro a giugno attraverso l’occupazione o avviando una ricerca di lavoro, rispetto alle 47.000 in altri stati. Sebbene ciò possa indicare che l’abolizione dei benefici sta avendo qualche intenzione di colpire quei governatori che tagliano le indennità e portare a più persone in cerca di lavoro, questo numero è piccolo e cautelativo nei 161 milioni di forza lavoro della nazione: due gruppi di stati Crescita dell’occupazione è più o meno lo stesso.

