La Francia ridurrà le sue operazioni militari nel Sahel e si concentrerà sulla lotta al terrorismo islamico, ma continuerà a cooperare con i militari degli alleati africani e internazionali sul confine meridionale del Sahara, ha detto giovedì il presidente francese Emmanuel Macron.

Da quando otto anni fa il predecessore di Macron, François Hollande, ha inviato truppe in Mali per evitare che il Paese cadesse nelle mani dei jihadisti, Parigi ha mantenuto un grande esercito nella regione, che attualmente conta più di 5.000 persone.

Proprio come gli americani che hanno combattuto i talebani, Al Qaeda e lo Stato islamico in Afghanistan dal 2001, Esci oraMacron ha chiarito che la Francia è insoddisfatta dell’incapacità del governo del Sahel di gestire efficacemente i territori riconquistati dai jihadisti nelle operazioni militari.

Macron ha dichiarato: “Non è compito della Francia sostituire per sempre i paesi della regione”. Detto in conferenza stampa a Parigi Prima del vertice del G7 delle principali democrazie nel Regno Unito questo fine settimana. “È giunto il momento.”

Non ha fornito il numero di truppe o il calendario per la riduzione dell’esercito francese, ma ha affermato che l’operazione Crescent Grass terminerà nella sua forma attuale e sarà sostituita da un “nuovo quadro” con due pilastri: dalla Francia e dalle sue forze speciali alleate Ha condotto una campagna in corso contro gli islamisti. Terroristi e cooperazione con le forze armate dei paesi del Sahel e del Golfo di Guinea.

Nel febbraio di quest’anno, Macron ha rinviato il suo precedente piano per ridurre le truppe nel Sahel, ma ha avvertito che alla fine sperava di farlo. Evita la “guerra infinita”.

La presenza della Francia nella regione sta diventando sempre più impopolare perché la sua attività è invecchiata e ha innescato proteste anti-francesi in alcune città. Molti politici e cittadini comuni dubitano ancora che i loro ex poteri coloniali abbiano mantenuto una forte influenza culturale, economica, diplomatica e politica in Africa.

Negli ultimi anni, l’esercito francese ha ucciso diversi leader islamici e molti osservatori ritengono che la loro presenza sia essenziale per mantenere una situazione di scarsa stabilità nella regione.Tuttavia, la violenza, compreso il massacro di civili da parte di estremisti islamici, è cambiata da Da nord al centro del Mali Attraversa il confine con il Niger e Burkina Faso.

I gruppi estremisti associati ad Al-Qaeda e all’ISIS hanno utilizzato le tensioni comunitarie di vecchia data per colmare le lacune in assenza della maggior parte dei governi della regione per occupare vasti tratti di territorio.

La Francia è stata criticata dai Saheliani e dai diplomatici europei nella regione per aver fornito servizi verbali per migliorare la governance, pur concentrandosi principalmente sulle risposte di sicurezza, sebbene sia ampiamente accettato che non vi sia una soluzione militare ai problemi nel Sahel.

Macron ha respinto ancora una volta l’idea di negoziare con gli islamisti che hanno ucciso soldati e cittadini francesi, anche se i locali stanchi della violenza spesso amavano tali negoziati.

Nonostante l’avvertimento di Macron, le autorità del Mali e del Burkina Faso hanno negoziato e facilitato alcuni cessate il fuoco temporanei nell’area.A seconda della data e delle circostanze, gli uomini nell’area potrebbero essere contrabbandieri, banditi, milizie nazionali o jihadisti.

Rapporto aggiuntivo di David Keohane a Parigi