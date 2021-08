La “G” in ESG sta tremando in un modo nuovo, il che aiuterà gli investitori azionari

Come investitore, cosa è più importante per i rendimenti per gli azionisti di un’azienda e il suo posizionamento nella tabella della corporate governance? Sebbene la maggior parte degli investitori individuali parlerà di rendimenti, i partecipanti più influenti prestano maggiore attenzione alla forma di governance. La cattiva notizia è che questo può costare agli investitori. La buona notizia è che l’aiuto sta arrivando.

I maestri della corporate governance, come gestire cose come i diritti di voto degli azionisti e le elezioni del consiglio di amministrazione, hanno convinto molte persone che c’è una differenza tra corporate governance “buona” e “cattiva”. Il buon governo aumenta i diritti degli azionisti “democratici”, come un’azione / un voto, mentre il cattivo governo aumenta il potere di gestione “autocratico”, come l’amministratore delegato che funge anche da presidente del consiglio di amministrazione. Ci viene detto che il buon governo porta migliori ritorni agli azionisti rispetto al cattivo governo.

e Il bene e il male di mangiare carne rossa, patate e latte, I dati del mondo reale e le opinioni professionali continuano a evolversi. In termini di governo societario, è arrivata la fase successiva e un nuovo studio ha messo in discussione molti anni di idee tradizionali sul buon governo.

Il data mining di corporate governance può essere fatto risalire a un lavoro pionieristico di circa due decenni fa Professori di finanza Paul Gompers, Joy Ishi e Andrew MetrickUtilizzare i dati creati dall’Investor Responsibility Research Center (IRRC, ora parte di Institutional Shareholder Service o ISS), scoprono che gli investitori sono generalmente più disposti a investire in società “democratiche” rispetto a società “autoritarie”. Conosciuto come indice G, i ricercatori hanno moltiplicato molte variazioni utilizzando set di dati simili. Consulenti su larga scala a consulenti di investitori istituzionali su larga scala, come ISS e MSCI, forniscono raccomandazioni di commercializzazione basate su tali dati.

Ora, un nuovo studio Professori di legge Jens Frankenreiter, Cathy Hwang, Yaron Nili e Eric Talley Si sostiene che questa ricerca di base contenga molti errori. I programmatori hanno frainteso il materiale originale su alcune caratteristiche di base, ad esempio se la società ha un doppio capitale, un consiglio di amministrazione scaglionato o un voto a maggioranza assoluta. Dopo anni di duro lavoro, i professori di diritto hanno compilato manualmente un nuovo set di dati basato sulle regole di governance di quasi 3.000 statuti di società quotate. Confrontando le loro scoperte con i dati IRRC originali e i suoi discendenti, il professore di legge ha riportato un errore “sorprendente” nella codifica originale. L’effetto complessivo è significativo, come l’eliminazione della maggior parte del premio di ritorno della democrazia rispetto alle società autoritarie.

Difensore della pressione per mantenere lo status quo La nuova ricerca non distruggerà l’intero edificio perché vengono utilizzati altri strumenti per generare molti dati e raccomandazioni, come il collegamento della retribuzione dei dirigenti alle prestazioni dell’azienda.ma I critici sono i benvenuti Dalle difese dell’acquisizione ai metodi di voto degli azionisti, il focus della nuova ricerca è sui dati spesso oscuri dietro la saggezza nota nei dibattiti sulla governance di oggi.

Per gli investitori, la nuova ricerca sottolinea che non è saggio fare affidamento ciecamente su qualsiasi fonte (consulente agente, fornitore di analisi dei dati, società di servizi professionali o accademico) per fare affermazioni sulla buona governance.

Gli investitori attenti e disciplinati devono esplorare la qualità dei set di dati sottostanti, in particolare se i punteggi di governance si basano su questi indici errati. (Vale anche la pena comprendere la linea di base della buona governance del fornitore. La letteratura ha tradizionalmente utilizzato le prestazioni aziendali o i rendimenti degli azionisti come linea di base, mentre i fornitori di oggi possono enfatizzare diverse priorità relative a campagne come investimenti ad impatto, investimenti socialmente responsabili o investimenti ESG. . )

Potresti chiederti come tali errori di codifica possano durare così a lungo. Uno dei motivi è limitare deliberatamente l’accesso ai dati. Stati come il Delaware sono i principali inquilini della società, addebitando commissioni elevate per ottenere l’atto costitutivo della società e fornendoli in un formato tecnico originale. I ricercatori stimano che il costo totale della creazione di un database dalla sola Carta del Delaware sarà di $ 500.000. Inoltre, i servizi proprietari come ISS e MSCI sono motivati ​​a mantenere un rigoroso controllo dei dati e a vendere selettivamente diritti di accesso costosi ai clienti commerciali.

Un altro motivo è che i principali ricercatori dell’analisi dei dati di governance provengono dai campi della finanza, dell’economia e della scienza dei dati, piuttosto che dal diritto.Questo è il luogo logico per studiare la governance aziendale. Gli avvocati hanno storicamente mancato di formazione o interesse per l’elaborazione dei dati con esperienza. Il lavoro pesante – raccolta, analisi ed etichettatura dei dati – è lasciato ai professionisti senza essere consapevoli delle sfumature legali che sono alla base dei temi di governance articolati nei testi legali (come statuti e regolamenti).

Nella loro ricerca, il professore di diritto mira a mitigare queste due ragioni. Risolvono il problema dell’accesso ai dati producendo liberamente l’intero corpus cartaceo codificato a mano. Disponibile pubblicamente per tuttiRisolvono i problemi di capacità codificando tutto da soli e fornendo un database di facile utilizzo che chiunque può navigare.

In prospettiva, si prevede che nuove ricerche e banche dati forniranno agli investitori una migliore comprensione dei temi chiave della governance aziendale. Ci sono molte ipotesi che devono essere verificate.Sono ansioso di provarne uno spesso affermo: le clausole di governance operano in modo diverso in ambienti diversi, quindi ciò che è positivo per un’azienda è negativo per un’altra. Quando i manager fanno ciò che pensano sia meglio per la loro particolare azienda, gli investitori ne traggono vantaggio, non ciò che la gente di solito pensa sia buono per tutte le aziende.

Lawrence A. Cunningham è professore alla George Washington University e fondatore dell’università Gruppo di azionisti di qualitàE gli editori, dal 1997,”Tesi di Warren Buffett: lezioni dal business americano. Cunningham possiede azioni di Berkshire Hathaway, Constellation Software e Markel. È direttore e vicepresidente di Constellation Software. Per le ultime informazioni sulla ricerca di Cunningham sugli azionisti di qualità, Registrati qui.

