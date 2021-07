La Germania occidentale teme ulteriori inondazioni, il bilancio delle vittime supera gli 80 Reuters

Ha detto che molte persone sono ancora in casa e alcune sono disperse. La fuga di gas ha ulteriormente impedito ai soccorritori di cercare di soccorrere le persone intrappolate in barca.

Le reti di telefonia mobile in alcune zone colpite dall’alluvione sono crollate, il che significa che familiari e amici non riescono a trovare parenti.

Reuters, Germania/ERFTSTADT-A causa dell’imminente rottura di un’altra diga, la Germania occidentale ha temuto ulteriori inondazioni venerdì e il bilancio delle vittime è salito a più di 80, che è stata la peggiore perdita di massa di vite umane in Germania in molti anni.

