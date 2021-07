La ginnasta olimpica statunitense che è risultata positiva è una sostituta Reuters

Ha aggiunto che il governo locale ha stabilito che l’atleta senza nome e un altro atleta sostituto devono essere ulteriormente messi in quarantena, quindi altri membri della squadra si sono trasferiti in altri alloggi e continueranno a prepararsi per le Olimpiadi. .

TOKYO (Reuters) – La squadra di ginnastica degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che una ginnasta sostitutiva o sostitutiva della squadra statunitense è risultata positiva al coronavirus, ma la squadra principale si è trasferita in una residenza separata e continua a prepararsi per le Olimpiadi.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.