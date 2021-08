La gioia del Pakistan per l’acquisizione dei talebani mette in ombra le minacce interne

Share it

Mentre i talebani hanno spazzato via Kabul domenica dopo una drammatica offensiva militare, i leader del vicino Pakistan non hanno nascosto il loro gongolare per la vergognosa fine della missione ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan.

Il primo ministro Imran Khan Annunciare Gli afgani “hanno rotto le catene della schiavitù”.Il suo assistente speciale Raoof Hasan ha scritto Su Twitter “Il dispositivo che gli Stati Uniti hanno messo insieme per l’Afghanistan è crollato come il famoso castello di carte”. Quando il presidente afghano Ashraf Ghani è fuggito dal paese, Hassan ha elogiato quello che ha definito il “trasferimento quasi regolare del potere” dal governo “corrotto” di Ghani al governo dei talebani.

Per molto tempo, il Pakistan ha svolto un ruolo contraddittorio in Afghanistan: l’alleato nominale degli Stati Uniti nella sua “guerra al terrore” è stato accusato per decenni di fornire segretamente aiuti ai talebani. Supporto richiesto Resisti alle operazioni militari supportate dalla NATO, specialmente attraverso le sue potenti agenzie di intelligence trasversali.

Di conseguenza, i radicali islamici Riacquistare potere Attraversare il confine è ampiamente considerato come una negazione dell’avventurismo americano e un passo verso il più importante obiettivo di sicurezza nazionale del Pakistan: eliminare l’influenza della rivale India in un paese che considera il suo cortile di casa.

Con l’avanzata dei talebani, l’India, alleata di Ghani, ha frettolosamente chiuso i suoi consolati in tutto il paese.

Il governo dei talebani in Afghanistan potrebbe avere gravi effetti negativi sulla sicurezza [for Pakistan]

“Il Pakistan ha un chiaro senso di vittoria”, ha detto Elizabeth Srekerd, ex funzionario del Dipartimento di Stato nel paese e membro anziano del think tank dello Stimson Center a Washington, DC.

Tuttavia, l’ascesa dei talebani porterà molte perdite al Pakistan, che potrebbero causare una serie di problemi, da un gran numero di profughi alla recrudescenza del terrorismo interno legato ai talebani, con la morte di migliaia di pakistani.

“L’ascesa dei talebani non è affatto un risultato semplice per il Pakistan”, ha affermato Madiha Afzal, membro della Brookings Institution e autrice di un libro sull’estremismo nel paese. “Il governo dei talebani in Afghanistan potrebbe avere un grave effetto negativo sulla sicurezza”.

I gruppi jihadisti che operano in Pakistan e nelle aree circostanti, in particolare i talebani pakistani o TTP, “considerano la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani come una grande vittoria ideologica. A lungo termine, questo preannuncia instabilità nella regione”, ha affermato.

Scrivi un articolo sulla rivista “Affari esteri” lo scorso mese, L’ex diplomatico pakistano Hussein Haqqani ha definito il successo dei talebani una “vittoria che non vale la perdita”.

Il Pakistan soffre da molti anni delle violenze del TTP, il più noto è il massacro di 150 persone nel 2014. La stragrande maggioranza sono bambini ——In una scuola a Peshawar. Da allora, le forze di sicurezza pachistane hanno represso, ma i suoi combattenti si sono raggruppati in Afghanistan.Alcuni dei suoi membri sono Si dice che È stato recentemente rilasciato dalla prigione locale da militanti talebani.

Un ministro del governo Khan che non voleva essere nominato ha riconosciuto che le minacce alla sicurezza del Pakistan sono aumentate. “Questo è un rischio che dobbiamo considerare”, ha detto il ministro. “Ci saranno spillover? Se sì, in che forma?”

Il compromesso del Pakistan con i talebani ha danneggiato anche le relazioni con gli Stati Uniti, alleati strategici sin dalla Guerra Fredda.Il presidente Joe Biden è Non ancora contattato Da quando Khan è entrato in carica a gennaio, questo disprezzo diplomatico ha fatto arrabbiare il primo ministro.

“Gli americani ora decidono che l’India è il loro partner strategico, e penso che sia per questo che trattano il Pakistan in modo diverso”, ha detto Khan la scorsa settimana.

Michael Kugelman, un assistente senior del think tank Wilson Center a Washington, D.C., ha affermato che la rapida acquisizione dei talebani ha rappresentato “la migliore situazione a Islamabad”. Può limitare il flusso diretto di rifugiati in Pakistan, che ha ospitato circa 3 milioni di sfollati afgani, e offre anche ai talebani la possibilità di consolidare il potere.

“Un Afghanistan stabile andrà a beneficio del Pakistan”, ha affermato Ayaz Amir, ex membro del parlamento pakistano.

I talebani hanno una relazione a lungo termine con il Pakistan. Il suo primo leader, un pashtun che vive vicino al confine tra Afghanistan e Pakistan, ha studiato nel seminario pakistano negli anni ’80, poi è tornato in Afghanistan e si è unito al governo islamico che ha preso il potere negli anni ’90.

Rispettati

Sebbene il Pakistan abbia apparentemente abbandonato i talebani dopo l’invasione dell’Afghanistan guidata dagli Stati Uniti nel 2001, è stato documentato che i suoi funzionari militari e di intelligence continuano ad assistere l’organizzazione.

Alcuni simpatizzano con la sua ideologia estrema, mentre altri la vedono come una risorsa indispensabile contro l’India. I leader talebani hanno vissuto e fatto affari in Pakistan per molto tempo e i combattenti feriti sono stati curati nei loro ospedali.

La rete Haqqani, affiliata dei talebani, ha uno “stretto rapporto” con i servizi di intelligence dei tre servizi. Rapporto recente Dall’Istituto Americano della Pace. “I talebani si affidano al Pakistan come loro più grande mecenate”, ha detto un diplomatico occidentale.

Hamid Gul, l’ex capo del servizio di intelligence dei tre servizi, una volta ha scherzato sul fatto che la storia noterà che “il servizio di intelligence dei tre servizi ha sconfitto gli Stati Uniti in Afghanistan con l’aiuto degli Stati Uniti”.

Un alto funzionario del ministero degli Esteri pakistano ha negato che i talebani fossero un “agente” a Islamabad, ma ha ammesso che persegue una strategia a “doppio binario” e mantiene canali di comunicazione aperti per garantire che i militanti “non contattino le organizzazioni islamiche intransigenti del Pakistan”.

Alcuni analisti sono scettici, ritenendo che Islamabad troverà difficile persuadere i talebani afgani più coraggiosi e potenti a sopprimere i suoi oppositori ideologici.

“Naturalmente non vogliamo che un governo talebano prenda il controllo del Pakistan”, ha detto il funzionario.