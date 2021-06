La gioia di tornare alla vita reale

La scorsa settimana ho partecipato a una cerimonia che un tempo era banale ma ora è scioccante: entrare in uno studio televisivo per un’intervista dal vivo.Il promemoria è l’incontro dei leader del G7 in Cornovaglia e di recente ho pubblicato un libro, Prendilo con l’inevitabile viaggio.

Prima del Covid, questo tipo di promozione richiedeva una serie di rituali ben definiti: entrare in uno studio televisivo, bere vino caldo in una conferenza stampa, apparire in una libreria e vantarsi su una piattaforma congressuale. Questo processo richiede molti viaggi fisici.

Tuttavia, ora, dopo aver applicato in fretta alcuni cosmetici, il tour del libro viene effettuato principalmente attraverso una piattaforma video in una stanza degli ospiti sicura o infernale. Con pochi clic del mouse, può essere fatto entro pochi minuti dal risveglio. (A seconda del fuso orario, questo accade occasionalmente.)

Lo scorso fine settimana, mi stavo preparando a ricevere un’altra chiamata Skype per riprodurre uno spettacolo di chat mattutino sulla rete MSNBC negli Stati Uniti. Ma poi ho saputo che lo studio si sta aprendo alla “vita reale” perché ora l’incidenza del Covid-19 a Manhattan è così bassa e il tasso di vaccinazione è così alto. (Questa settimana, nello Stato di New York Tasso di vaccinazione del 70% E accendi fuochi d’artificio per festeggiare. ) Un anno dopo, mi preoccupo solo delle condizioni della mia camicia, voglio trovare un paio di pantaloni pelosi nel mio armadio.

È stata un’esperienza gratificante, soprattutto perché chiunque torni in ufficio ora sentirà l’eco di questo adeguamento. Quando mi sono precipitato in studio, la mia prima reazione è stata di essere scioccato e infastidito, confrontando la lunga esperienza fisica con l’esperienza nel cyberspazio. Andare allo studio televisivo richiede viaggiare, superare il controllo di sicurezza all’ingresso e girovagare per qualche ora nella stanza verde.

Anche solo uscire in un ambiente sociale produrrà incontri accidentali e amplierà la nostra visione del mondo

A peggiorare le cose, è difficile prevedere quanto durerà un simile processo. Il blocco di un anno ha portato al restringimento di molte infrastrutture una volta quotidiane. A volte questo può facilmente passare attraverso la burocrazia. A volte, la capacità viene ridotta così drasticamente che ci saranno colli di bottiglia quando inizierà a comparire personale effettivo, che si tratti di servizi di noleggio auto, registrazione delle compagnie aeree, bar o sicurezza degli uffici. (Recentemente ho riscontrato code terribili in tutte queste aree.)

Quando ho vagato nella stanza verde, il mio secondo pensiero è stato che il tempo “perso” nello spazio fisico non sarebbe mai stato utilizzato completamente. Lontano. Anche solo uscire in un ambiente sociale produrrà incontri accidentali. Ci consente anche di assorbire segnali non verbali dagli altri e acquisire un senso di visione periferica, ampliando così la nostra comprensione del mondo.

Il problema chiave ruota attorno alla personalizzazione e al controllo. Quando andiamo online, tendiamo a scegliere i confini tra la nostra esperienza e la nostra visione. Ma nel mondo reale, abbiamo meno controllo su ciò che potremmo incontrare. Altre persone e altre realtà irrompono. Dopo essere stati intrappolati nella nostra casa e nella cerchia di amici per un anno, questo è molto prezioso, non solo in senso fisico o sociale, nei nostri gruppi familiari e di amicizia, ma anche in senso spirituale, spesso guardando solo le persone circostanti ed eventi. Il nostro schermo

Ad esempio, a MSNBC, ho incontrato qualcuno che non avevo mai incontrato prima, il commentatore politico di destra Max Boot. Ancora meglio, nel 2018, ha scritto un libro sul tema della mia ignoranza (senza nemmeno rendermi conto che non ne sapevo nulla): Edward Lansdale, Il leader dell’esercito e dell’intelligence statunitense del XX secolo. Dopo essere rimasto per un po’ in quella stanza verde, ora sono meno ignorante di questo angolo di storia americana.

Quell’incontro mi ha mostrato cosa manca a non fare un tour del libro fisico: commenti accidentali tra la folla, persone che ti dicono perché ti sbagli (non lo fanno spesso su Zoom) e l’opportunità di osservare il linguaggio del corpo del pubblico per vedere le persone Sei annoiato dai tuoi pensieri? Il contatto fisico è l’antitesi necessaria del pensiero intrappolato in una stanza, lo stato normale dell’autore, anche se non chiuso a chiave.

Rispettati

Naturalmente, dovrei sapere tutto questo prima di sedermi finalmente sul divano del talk show, perché il mio libro spiega cosa dobbiamo sapere sugli esseri umani nell’era digitale. Mostra anche, con riferimento a Wall Street, quanto il lavoro moderno dipenda dalla visione orizzontale a cui siamo stati costretti a rinunciare nell’ultimo anno. Gli uffici sono preziosi non perché supportano flussi di lavoro formali, ma perché gli scienziati sociali a volte li descrivono come “scambio di informazioni accidentale” (scambio di idee tra team) e “intuizioni” (esplorazione attraverso conoscenze ed esperienze condivise). Il mondo, compresi i segnali non verbali) .

Ma il mio cervello, come tutti gli altri, ha un’enorme capacità di autoinganno e di dimenticanza. Non importa quello che sa il mio cervello, l’atto di tornare in ufficio o in studio televisivo produrrà comunque una serie di nuove sorprese.

Questa è forse la lezione più importante: il contatto fisico ci permette di scontrarci con gli incidenti. Questo potrebbe non essere “efficace” rispetto al lavoro digitale. Questo potrebbe non essere ciò che la maggior parte degli impiegati d’ufficio desidera sperimentare ogni giorno. Ma queste collisioni fanno parte della gioia della vita.

“Human Vision: How Anthropology Explains Business and Life” di Gillian Tett è pubblicato da Random House Business

