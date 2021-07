La “Giornata della Libertà” britannica segnata dalla moderazione pubblica

Lunedì, la libertà è arrivata a Londra con un rivolo piuttosto che un flusso turbolento, dopo che la rimozione della maggior parte delle restanti restrizioni sul coronavirus nel Regno Unito è stata alleggerita dalla cautela del pubblico sull’aumento del numero di infezioni.

Il tabloid ha chiamato lunedì “Giornata della libertà”. Prima di mezzanotte c’erano lunghe file davanti ad alcuni locali notturni, stranamente nel pomeriggio ci sono state proteste contro il blocco. Ma nel centro di Londra, con la fine della regola del distanziamento sociale, la caratteristica più notevole è che un gran numero di persone continua a rimanere a casa. Ostacola il recupero Ristoranti, teatri e cinema.

Prima della pandemia di Covid-19, i treni potevano stare solo nella migliore delle ipotesi e avevano molti più posti a sedere dei passeggeri. Il ristorante è aperto gratuitamente a pieno regime per la prima volta da marzo 2020, ma ci sono troppi tavoli vuoti. Poiché ci sono pochi turisti o impiegati, Londra a metà luglio è simile a Siviglia a metà agosto.

Il Freedom Day può essere fatto risalire a febbraio, quando Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito avrebbe posto fine ai requisiti legali per il distanziamento sociale e l’uso di maschere nei luoghi pubblici come quarto e ultimo passo nella sua tabella di marcia per “diventare normale”. Tuttavia, a fronte dell’aumento dei casi della variante Delta del Coronavirus, il premier britannico ha dovuto posticipare la data di quattro settimane.

Poi, quando a centinaia di migliaia di persone è stato detto di mettersi in quarantena dopo essere stati a stretto contatto con persone risultate positive al Covid-19, i ministri hanno abbassato le loro aspettative. Suggeriscono che le persone dovrebbero ancora indossare maschere per “responsabilità personale” anche se non hanno più un obbligo legale.

Quando Johnson e il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak sono diventati loro stessi Costretto ad autoisolarsi Domenica, dopo un incontro con il ministro della Sanità Sajid Javid, risultato positivo, questo sembrava confermare lo scoppio del tubo umido.

La stazione di Farrington si trova nel centro di Londra. Lunedì mattina, il numero di viaggi in metropolitana è stato lo stesso della settimana precedente, rappresentando il 38% della domanda pre-pandemia © Anna Gordon/FT

Vicino alla stazione MRT di Farringdon, poco prima delle 9 di lunedì mattina, non c’era nulla durante le ore di punta: solo poche persone erano in viaggio.

“Non posso più aspettare [for the end of restrictions]”, ha detto Heather Hayes, direttore delle risorse umane. “Mi piace. Questo è solo per riunire la squadra. ”

“E’ solo una questione di tempo”, ha detto Ian Wright, un avvocato che ha visitato lo studio per la prima volta da ottobre.

Forse fa troppo caldo perché molti pendolari salgano coraggiosamente sul treno: la temperatura nella capitale ha raggiunto i 29 gradi Celsius. Lunedì mattina, il numero di viaggi in metropolitana è stato lo stesso della settimana precedente, al 38% della domanda pre-pandemia. I viaggi in autobus sono diminuiti del 4%, ovvero i due terzi del livello normale.

In un bar vicino a Russell Square, la guardia di sicurezza George Maddox ha accolto con favore la funzione “già in ritardo” di ordinare pinte di birra al bar invece che tramite un’app per smartphone. “Non mi sono divertito [lockdown], Inizialmente ci è stato detto che erano tre settimane”, ha detto. “Se ottengo [coronavirus], non credo che sarò così turbato. Se vuoi restarci, restaci. Se vuoi uscire, esci. Se non hai commesso un crimine, dovresti essere in grado di vivere la tua vita liberamente. “

Ma altri hanno affermato che è improbabile che si impegnino in attività sociali a causa del rischio di doversi isolare. Ian Wilson, un venditore di pollame allo Smithfield Market, ha spiegato che nelle ultime settimane è andato nei bar con gli amici. “Non ci sono restrizioni ora, vado a casa”, ha detto. “Non voglio uscire. Perché ora è il momento di diventare una banana.

“Vale la pena rischiare? Non posso lasciare il lavoro. Se sono stato messo in quarantena per 10 giorni perché ho bevuto una pinta di Guinness, come puoi giudicarlo dalla coscienza?”

Androulla Ioannou: “Incolpo il governo? Sì. Perché hanno inviato messaggi contrastanti. © Anna Gordon/FT

La cassiera di Smithfield, Androulla Ioannou, ha dichiarato di voler “tornare alla normalità, solo per poter partire e fare shopping con fiducia. Ma questo è ancora un problema, non è vero? Devo incolpare il governo? Sì. Perché hanno inviato misti messaggi. .”

Il teatro è una delle compagnie che celebrano la fine delle restrizioni ed è ora in grado di operare a pieno regime. Ma il compositore Andrew Lloyd Webber ha annunciato la “decisione straziante” di cancellare il suo nuovo musical CenerentolaPiù tardi, un attore che ha interpretato un “ruolo di ospite” è risultato positivo al coronavirus. Lloyd Webber ha accusato le regole di isolamento di “armi contundenti”.Era solito Dillo ai tempi finanziari financial In caso di ulteriori ritardi, sposterà lo spettacolo a New York.

Molte aziende stanno mantenendo alcune disposizioni sul distanziamento sociale, forse a causa dell’ansia pubblica.

Un sondaggio YouGov ha rilevato che il 28% delle persone di solito va nei negozi per strada Dire Si sentiranno a disagio a farlo ora; la proporzione uguale di bar e cinema è ancora superiore al 40%.

Alcuni bar richiedono ai commensali di mangiare fuori o di non stare in piedi al bar. Il gruppo di supermercati J Sainsbury richiede ai clienti di indossare maschere “se possono”, pur ammettendo che ora è una “scelta personale”. A causa della richiesta del sindaco di Londra Sadiq Khan, indossare le mascherine è ancora obbligatorio sulla metropolitana e sugli autobus. È interessante notare che la maggior parte degli utenti di Tube, forse sette su dieci, ha rispettato. I lavoratori sotterranei generalmente non affrontano quelli che non lo fanno.

Joe Murphy (secondo da sinistra) ha intenzione di andare in un nightclub di Londra: “Tutti si stanno vaccinando” © Anna Gordon/FT

Tra i giovani i metodi sono diversi. Joe Murphy, un vacanziere scozzese di 18 anni, ha detto che ha intenzione di andare subito in discoteca. “Tutti si stanno vaccinando”, ha detto. “Nessuno è nel reparto di terapia intensiva.” In effetti, più di 500 adulti in Inghilterra stanno ricevendo cure intensive a causa del coronavirus.

Una studentessa di 16 anni, Tabitha Bohill, ha affermato di aver continuato a indossare una maschera e di fare l’autotest due volte a settimana, soprattutto dopo essere uscita. “La vita nella pandemia rappresenta quasi un decimo della mia vita”, ha detto, sottolineando quanto sia facile adattarsi.

Il suo amico Tito Adetunji ha detto che anche lui è “abituato” a indossare una maschera, ma non vede l’ora di partecipare alla festa. “Non sono la persona più socievole. [Hearing other people talking about missing parties] Rendimi più socievole. “

Le attività sociali sono state liberate dal congelamento, ma non sono ancora state sbloccate. Grandi feste e matrimoni non hanno ancora avuto luogo e la rottura del consenso sul mantenimento del distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine è appena iniziata. Lunedì potrebbe essere successo qualcosa di importante in Inghilterra: non è scontato.