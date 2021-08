La Gran Bretagna accusata di aver deluso i richiedenti asilo più vulnerabili

All’inizio di questo mese, quando una scialuppa di salvataggio ha navigato nel porto di Dover, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, l’equipaggio ha mostrato un’elevata efficienza nel portare a terra i migranti appena salvati dal Canale della Manica. Sebbene la maggior parte delle persone sulla barca fossero giovani, il pianto dei bambini fluttuava attraverso il porto e diversi adolescenti non accompagnati arrancavano stancamente sulla riva.

Tuttavia, una serie di incidenti negli ultimi mesi ha sollevato interrogativi sul trattamento di questi vulnerabili richiedenti asilo.

Una specie di ascesa recente Durante una piccola traversata in barca organizzata da contrabbandieri, i minori non accompagnati sono rimasti intrappolati in un centro di lavorazione predisposto ad accoglierli per diversi giorni. I giovani immigrati vengono anche inviati in hotel invece che in alloggi adatti alle loro esigenze. Gli attivisti affermano che ciò potrebbe aver portato a un preoccupante numero di suicidi che coinvolgono giovani richiedenti asilo non accompagnati.

Le organizzazioni che lavorano con i rifugiati avvertono che per molti bambini che arrivano nel Regno Unito senza genitori per richiedere asilo, i difetti del sistema creano più incertezza e rischi per i giovani e i vulnerabili.

Nell’anno conclusosi a marzo 2021, il Regno Unito ha ricevuto 2.044 domande di asilo per minori non accompagnati © Luke Dray/Getty Images



“Nonostante i migliori sforzi del nostro personale e delle nostre agenzie sul campo, questo governo… Il capo dell’esecutivo del Consiglio per i rifugiati, Enver Solomon, ha dichiarato: “Il Consiglio per i rifugiati non ha adempiuto alla fornitura delle cure che i bambini meritano. Livello degli obblighi legali. ”

L’organizzazione ha firmato un contratto con il Ministero degli Interni per fornire servizi di ospitalità ai minori non accompagnati che arrivano al Kent Retention Center di Dover.

Solomon ha aggiunto che la situazione ha raggiunto un “punto di crisi”.

Enver Solomon, amministratore delegato del Refugee Council, ha dichiarato che il governo non ha adempiuto al suo obbligo legale di fornire il livello di assistenza a cui i bambini hanno diritto © Kirsty O’Connor/PA



Questi fallimenti hanno recentemente sollevato interrogativi sul trattamento delle persone che chiedono asilo su piccole imbarcazioni in Gran Bretagna. Protezione in asiloL’Alta Corte ha stabilito a giugno che le condizioni nella “sporca” ex caserma Napier di Folkestone erano così cattive che illegale Sistemare lì alcuni immigrati.

A causa dell’aumento previsto, questi problemi sono diventati più urgenti Richiedente asilo Dopo che i talebani hanno preso il controllo del paese questo mese, l’organizzazione si è ritirata dall’Afghanistan. Il 18 agosto, il Segretario degli Interni Priti Patel (Priti Patel) Annunciato un piano Consentire il reinsediamento nel Regno Unito di un massimo di 20.000 afgani in fuga dalla persecuzione, con un massimo di 5.000 nel primo anno.

Il ministero dell’Interno ha dichiarato che “assumono grande importanza” per la salute e il benessere dei minori richiedenti asilo non accompagnati.

Secondo le statistiche della Press Association, quest’anno circa 12.500 immigrati sono arrivati ​​nel Regno Unito su piccole imbarcazioni. Ciò include 828 persone che sono arrivate il 21 agosto, un record giornaliero di un recente aumento. Tuttavia, nell’anno fino alla fine di marzo, le domande di asilo complessive sono diminuite del 24% a 26.903, perché un minor numero di immigrati è arrivato nel Regno Unito utilizzando metodi alternativi, come nascondersi in un camion.

Bridget Chapman del Kent Refugee Action Network © Vedere Li/Alamy



“Questi non sono numeri incontrollabili”, ha detto Bridget Chapman del Kent Refugee Action Network, che coordina gli sforzi volontari per aiutare gli immigrati nella contea.

Tuttavia, gli attivisti indicano un sistema che è sottoposto a una pressione tremenda.

Un incontro al Da’aro Youth Project a Streatham, nel sud di Londra, ha illustrato i gravi problemi affrontati. Il coordinatore del progetto Benny Hunter ha indicato le immagini sul muro e ha spiegato come i suicidi di quattro adolescenti in 16 mesi nel 2018 e nel 2019 hanno ispirato il progetto. Tutti sono arrivati ​​nel Regno Unito come richiedenti asilo solitari di età inferiore ai 18 anni dall’Eritrea. Il gruppo fornisce servizi ai minori non accompagnati provenienti da Eritrea, Etiopia e Somalia.

Secondo Hunter, negli ultimi cinque anni almeno 11 adolescenti arrivati ​​nel Regno Unito come minori non accompagnati richiedenti asilo si sono suicidati.

Nell’anno conclusosi il 31 marzo, gli immigrati non accompagnati provenienti dai paesi in cui il Progetto Darrow ha servito i propri cittadini hanno presentato 358 domande di asilo nel Regno Unito. Durante questo periodo, i minori non accompagnati hanno ricevuto un totale di 2.044 domande di asilo, pari al 7,6% del numero totale di domande di asilo.

“Nessuno sembra sapere quanti di questi giovani sono morti”, ha detto Hunter. “Abbiamo cercato di sottolineare che questo è un problema”.

Quest’estate, un ufficiale della guardia di frontiera britannica ha abbracciato una ragazza arrivata con altri immigrati dopo essere stata raccolta da una piccola barca nel Canale della Manica © Dan Kitwood/Getty Images



Il numero di arrivi continui riflette la determinazione delle famiglie in alcune delle aree più insicure del mondo a garantire che almeno un membro arrivi in ​​un paese più sicuro. Alcune persone vogliono che i loro figli stabiliscano un punto d’appoggio per le successive domande di ricongiungimento.

Nooralhaq Nasimi, fondatore dell’Associazione Afghanistan e Asia centrale con sede a Londra, ha affermato che gli afgani che hanno percorso questa strada sono stati attratti dalla tradizione britannica di tolleranza e dalla prospettiva di un buon lavoro. Nell’anno fino a marzo, i minori non accompagnati dell’Afghanistan hanno presentato 359 domande di asilo.

“Hai diritti umani e opportunità di lavoro: gestisci una piccola impresa”, ha detto Nasimi della Gran Bretagna.

Ma a Hayes, 12 miglia a ovest di Kent Port, Dover, il sostegno a questi bambini è quasi crollato. Un pomeriggio all’inizio di questo mese, i ragazzi sedevano senza meta nella camera da letto del malandato Stade Court Hotel. Il Kent County Council ha dichiarato a giugno che ci sono più di 400 minori non accompagnati di età inferiore ai 18 anni che necessitano di cure e quindi non sono più in grado di accettare immigrati non accompagnati in affidamento o in case per bambini, e i bambini sono stati collocati lì.

Stade Court Hotel a Dover, Kent © David Hare/Alamy



I due ragazzi stavano parlando alle finestre dello stadio, dicendo che erano iraniani. Uno ha detto che aveva 17 anni e l’altro ha detto che aveva 15 anni.

Il 18 agosto, quando un bambino di 5 anni è arrivato da poco in albergo dall’Afghanistan, il problema abitativo dei rifugiati in albergo è venuto alla ribalta. Cadere a morte Da un hotel a Sheffield, anche se secondo quanto riferito il ragazzo è arrivato nel Regno Unito con i suoi genitori.

A giugno, Patel ha cambiato le regole del National Transfer Program, che mira a distribuire l’onere della cura degli immigrati non accompagnati nel tentativo di affrontare le preoccupazioni di Kent. Tuttavia, non ha costretto tutte le autorità a partecipare al piano e finora solo 240 bambini sono stati trasferiti dal Kent.La contea ha preso Il primo passo della legge Obbligare il dipartimento a intraprendere un’azione più decisa.

Il ministero dell’Interno ha dichiarato che prima del reinsediamento attraverso il piano nazionale di trasferimento, è stato utilizzato “un alloggio temporaneo aggiuntivo” per collocare i bambini in “alloggi sicuri e protetti”.

Il dipartimento ha dichiarato: “Il ministero dell’Interno continuerà a lavorare con tutte le autorità locali e il ministero dell’Istruzione per garantire che le loro esigenze siano soddisfatte”.

Tuttavia, per ora, i gruppi di volontari affermano di essere sotto la maggior parte della pressione.

“È risaputo che i bambini sono più vulnerabili”, ha detto Hunter. “Abbiamo visto che la conseguenza è spesso che i giovani soffrono di gravi problemi di salute mentale o di autolesionismo”.