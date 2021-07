La Gran Bretagna accusata di progetti di legge “inspiegabili” sul riconoscimento delle qualifiche estere

Share it

I ministri sono stati accusati di aver gestito la confusione nel sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere dopo la Brexit, con l’obiettivo di aiutare la Gran Bretagna a diventare “il miglior posto dove lavorare al mondo”.

Il governo ha introdotto Legge sulle qualifiche professionali Vo Entrare in parlamento senza rendersi pienamente conto di quali occupazioni rientrano nel suo ambito.

La baronessa Sheila Knox, una collega del partito conservatore, ha affermato che il disegno di legge è “concepito e attuato da funzionari con poca o nessuna guida o supervisione politica ministeriale”. Ha detto che questo è “non c’è modo di legiferare”.

Lord Grimstone, Segretario al Commercio, ha ammesso che la gestione dei dettagli legislativi da parte del governo “non era abbastanza buona” e si sentiva “a disagio” ad ascoltare le critiche.

Grimstone ha precedentemente elencato 160 occupazioni e 50 agenzie di regolamentazione interessate dalla legislazione e ora ha pubblicato un elenco rivisto di quasi 200 occupazioni e quasi 60 agenzie di regolamentazione.

Le specialità aumentate includono la medicina interna acuta e la medicina di terapia intensiva, mentre le agenzie di regolamentazione includono la Commissione dei servizi legali e l’Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles, nonché istituzioni equivalenti in Scozia e Irlanda del Nord.

“Accetto senza riserve, non è sufficiente che queste liste siano incomplete”, ha detto il mese scorso alla Camera dei Lord. Ha detto che i coetanei “devono sentire che stanno giocando a fan ciechi, cercando di vedere a chi si applica il disegno di legge”.

Questa normativa sostituisce il sistema dell’UE di riconoscimento delle qualifiche professionali per lavorare nell’UE con il nuovo sistema dopo la Brexit.

Il governo ha affermato che la legislazione “rafforzerà ulteriormente la reputazione della professione britannica e contribuirà a garantire che il Regno Unito possa risolvere i problemi attuali che non possono soddisfare le esigenze di competenze”.

La nuova legge consentirà ai professionisti stranieri di ottenere qualifiche riconosciute dal Regno Unito se soddisfano gli standard britannici.I regolatori daranno autonomia per valutare queste qualifiche e cercare transazioni reciproche.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso di istituire un sistema di immigrazione dopo la Brexit per attirare i talenti globali “più intelligenti e migliori”, ma i ministri hanno lavorato duramente per emanare nuove leggi per coprire tutti i professionisti interessati.

“Ciò che confonde è che questa legislazione è stata introdotta senza che il governo sapesse quali industrie o autorità di regolamentazione coprono”, ha affermato la baronessa Diana Haite, collega del partito laburista e ministro ombra degli affari.

Il partito laburista ha affermato che se la legislazione “non è in linea con lo scopo” quando entra nella fase di rendicontazione della camera alta, può essere modificata dai colleghi che lavorano tra i partiti.

Funzionari del Ministero del Commercio hanno riconosciuto che la legislazione si è evoluta in modo “iterativo” e Grimstone ha riconosciuto che i tentativi di stabilire un regime britannico si sono rivelati problematici.

Ha detto ai suoi colleghi questo mese: “Francamente parlando, non tutti i regolatori hanno una copia dell’elenco delle occupazioni che supervisionano durante questo processo”.

Helen Brand, amministratore delegato dell’Association of Chartered Certified Accountants nel Regno Unito, ha affermato che il disegno di legge diventerà un “catalizzatore per futuri accordi di libero scambio”, soprattutto in termini di liquidità e scambi di servizi.

Il ministero del Commercio ha affermato che la legislazione “abolirà l’attuale e obsoleto sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali dell’UE, stabilirà un nuovo approccio basato sull’autonomia normativa e sosterrà i professionisti britannici nella fornitura di servizi all’estero”.