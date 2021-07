La Gran Bretagna annullerà il certificato di importazione del vino dopo la Brexit

Il governo britannico ha dichiarato domenica che annullerà parte della burocrazia sulle importazioni di vino dopo la Brexit dopo che la comunità commerciale ha avvertito che ciò avrebbe causato danni permanenti.

I ministri hanno affermato che la rimozione del requisito del certificato di importazione VI-1 è stata accolta con favore dall’industria e i ministri hanno affermato che ciò farebbe risparmiare ai consumatori britannici circa 130 milioni di sterline all’anno.

La burocrazia è un requisito a lungo termine dell’Unione europea, che interessa le importazioni dai cosiddetti paesi terzi come Australia, Sud Africa e Argentina.Queste regole sono progettate per proteggere i grandi produttori di vino dell’Unione europea dall’impatto delle importazioni del “Nuovo Mondo”

Ma quando Londra ha annunciato che avrebbe adottato il modulo VI-1 dopo aver lasciato l’UE, il commercio di vino tra il Regno Unito e l’UE è stato frustrato. Ciò amplierà la burocrazia e i costi dei vini provenienti da Francia, Italia e Spagna, spingendo l’industria a lanciare gravi avvertimenti su costi aggiuntivi, ritardi e perdite economiche.

Circa la metà del valore di 4,4 miliardi di dollari di vino importato nel Regno Unito ogni anno proviene dall’Unione europea. I ministri in precedenza avevano insistito sul fatto che i costi aggiuntivi dopo la Brexit avrebbero solo aumentato il prezzo al dettaglio del vino importato in media di 10 pence per bottiglia.

Ma VI-1 è per Commerciante di viniPoiché il certificato richiede un campionamento di laboratorio, è necessario aprire bottiglie di vino rare o costose che non possono essere rivendute.

Rispettati

James Miles, presidente e cofondatore di Liv-ex, la borsa del vino, ha dichiarato che la decisione “ripristina i nostri accordi commerciali con il resto del mondo al fine di rafforzare la posizione di leader del Regno Unito nel commercio mondiale del vino”.

Miles Beale, amministratore delegato della Wine and Spirits Trade Association, ha descritto la mossa come “davvero storicamente significativa” e l’ha definita un “risultato davvero notevole”.

Ha aggiunto: “Abbiamo trascorso più di due anni lavorando instancabilmente per evitare di introdurre nuovi certificati di importazione per le importazioni di vino dall’UE e, d’altra parte, per eliminare inutili e costose pratiche burocratiche VI-1 per le importazioni di vino extra UE. “

Il ministro britannico per gli alimenti e le bevande Victoria Prentis ha dichiarato: “Poiché la nostra attività continua a crescere, il taglio di queste inutili burocrazie metterà la nostra attività in una posizione più vantaggiosa a livello internazionale”.

A causa della posizione della regione nell’accordo commerciale post-transizione con l’Unione europea, il vino importato dall’Unione europea nell’Irlanda del Nord non è soggetto ai requisiti VI-1. Il governo ha affermato che l’importazione di altri vini extra UE sarà vista come parte di una discussione più ampia sull’accordo con l’Irlanda del Nord.