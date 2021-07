La Gran Bretagna annuncia una legislazione di emergenza per proteggere i produttori di acciaio nazionali

Share it

Il Regno Unito ha introdotto mercoledì sera una legislazione di emergenza per proteggere i produttori nazionali di acciaio da un gran numero di importazioni a basso costo, rompendo così una scappatoia nel sistema commerciale del governo dopo la Brexit.

Il segretario al commercio internazionale Liz Truss ha ceduto alle feroci pressioni esercitate dall’industria siderurgica britannica e ha chiesto che le nuove normative vengano ribaltate. Ufficio rimedi commercialiIl 1° giugno è stata istituita un’istituzione equa per consigliare i ministri sulle misure di salvaguardia del commercio come tariffe e quote.

L’intervento di Truth è stato effettuato dopo la pressione del Segretario al Commercio Kwasi Kwarteng e l’avvertimento dell’industria siderurgica britannica che la rimozione delle tariffe su più prodotti sarebbe stata “un duro colpo”.

L’11 giugno, la TRA ha raccomandato che le misure di salvaguardia dell’acciaio del Regno Unito coprano 19 categorie di prodotti, di cui 10 dovrebbero essere prorogate per altri tre anni e 9 dovrebbero essere revocate.

Secondo la legislazione vigente, Terras non ha altra scelta che accettare completamente la raccomandazione TRA o rifiutarla: in questo caso, le garanzie per tutte le 19 linee di prodotti scadranno il 30 giugno.

di fronte Avviso di disoccupazione In un’area altamente sensibile, mercoledì sera Truss ha introdotto uno strumento statutario – legislazione secondaria di emergenza che non passa in parlamento – che le consente di modificare la proposta TRA.

Ora sta estendendo le misure di salvaguardia per 15 dei 19 dipartimenti a un periodo iniziale di 12 mesi.Ha “rivalutato” i nuovi dati nel settore e ha concluso che solo quattro dipartimenti possono essere cancellati in sicurezza.

La sua decisione è stata una grave battuta d’arresto per il TRA di quattro settimane, anche se gli alleati di Truss hanno insistito sul fatto che avrebbe mantenuto una “forte indipendenza” e che il ministro intendeva solo “aggiustare il sistema”.

Gareth Stace, direttore generale dell’agenzia commerciale British Steel, ha affermato che il primo ministro britannico Boris Johnson si è fatto avanti per l’industria.

“Il primo ministro una volta ha detto di voler riprendere il controllo, e oggi lo ha fatto ed ha evitato il ritiro degli investimenti nella nostra produzione siderurgica, ha ridotto i posti di lavoro ben pagati che fanno parte della struttura sociale del paese e ha ostacolato qualsiasi progresso negli aggiornamenti del governo .”

Sam Low, un esperto di commercio presso il Centro europeo di riforma, ha affermato che quando si tratta di questioni come il commercio o il controllo delle sovvenzioni, non è più possibile per i ministri britannici puntare il dito contro Bruxelles.

L’ex negoziatore commerciale David Henig ha dichiarato: “L’idealismo incontra la realtà. Non mi sorprende che ciò accada: l’acciaio è un interesse speciale”.

Le misure di salvaguardia dell’acciaio sono state attuate nel 2018 quando il Regno Unito era ancora nell’Unione europea, il che significava che una volta superato un certo livello di quota, alcuni prodotti sarebbero stati soggetti a dazi del 25%.

Questo L’Unione Europea ha recentemente esteso le sue misure di sicurezza per l’acciaio In altri tre anni, le persone temono che se la Gran Bretagna abbasserà le sue difese, la Gran Bretagna potrebbe diventare un bersaglio del dumping di acciaio.

L’industria siderurgica britannica impiega direttamente più di 33.000 persone e supporta altre 42.000 persone nella catena di approvvigionamento. Le società includono Tata Steel, di proprietà di China Jingye Group, British Steel e Liberty Steel, di proprietà di GFG Alliance.

La decisione sulla tariffa dell’acciaio è arrivata quando il governo ha annunciato i dettagli della sua legislazione. Il nuovo sistema di sussidi statali dopo la Brexit, Ha affermato che è stato progettato per essere “più semplice e flessibile” rispetto alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE.

Nel nuovo sistema, tutte le sovvenzioni inferiori a 315.000 sterline potranno essere erogate liberamente, mentre l’assistenza è un “percorso semplificato” appositamente progettato per raggiungere gli obiettivi strategici del governo, come il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Gli enti che intendono concedere sussidi più controversi, come definiti nella normativa secondaria non annunciata, possono sottoporre volontariamente le loro decisioni all'”Unità di consultazione sui sussidi” all’interno dell’Amministrazione della concorrenza e del mercato per un parere non vincolante sulla loro correttezza.

La terza categoria più sensibile sarà soggetta a revisione obbligatoria da parte del dipartimento di consulenza per verificare se l’ente governativo che concede il sussidio ha rispettato i principi generali fissati dal governo.

Il governo ha sottolineato che la revisione del dipartimento deve essere condotta entro 30 giorni e non è vincolante, ma sarà annunciata. I funzionari hanno affermato di aspettarsi “dozzine invece di centinaia” di tali commenti.

Alla fine, eventuali controversie saranno risolte nei tribunali britannici o nel sistema del tribunale arbitrale, che terrà conto delle conclusioni del dipartimento di consulenza.

L’ex segretario al commercio Greg Clark ha affermato che il Regno Unito aveva ragione ad adottare un approccio più “flessibile” alle politiche di sussidio. “Se hai lasciato l’UE, non dovresti comportarti come se non l’avessi fatto”, ha detto.

James Webber, un partner dello studio legale Shearman & Sterling, ha affermato che il sistema sembra essere “ben progettato” per consentire alle autorità pubbliche di innovare e “concentrarsi sulla ricerca se i sussidi siano lo strumento politico giusto, piuttosto che sul rispetto di regole amministrative dettagliate. ” “.

Altri sono scettici. Ha detto Alexander Ross, esperto di concorrenza UE presso lo studio legale DWF Fattura di controllo delle sovvenzioni di 140 pagine La complessità implicata significa che il nuovo sistema britannico riceverà più sussidi nei tribunali di quanto previsto dai ministri.