La Gran Bretagna avverte della possibile sospensione dell’accordo sulla Brexit dell’Irlanda del Nord

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La Gran Bretagna ha avvertito mercoledì che, a meno che l’UE non accetti una riforma globale delle regole commerciali dell’Irlanda del Nord, è disposta a sospendere parte dell’accordo sulla Brexit con Bruxelles, il che ha aumentato le tensioni tra le due parti.

Il segretario di Stato dell’Irlanda del Nord Brandon Lewis ha dichiarato ai membri del Congresso di voler negoziare una nuova soluzione con l’Unione europea, ma ha mantenuto la possibilità della sospensione della Gran Bretagna dell’accordo dell’Irlanda del Nord nell’accordo sulla Brexit.

Il Regno Unito spera di annullare l’ispezione della maggior parte delle merci spedite dal Regno Unito all’Irlanda del Nord ai sensi dell’accordo.

Lewis ha detto che è chiaro che “c’è una situazione” per giustificare la sospensione dell’accordo, ma ha aggiunto: “Abbiamo concluso che questo non è il momento giusto per farlo”.

Brandon Lewis dice ai parlamentari che vuole negoziare una nuova soluzione con l’UE © PA



La proposta della Gran Bretagna di riformare il funzionamento del protocollo potrebbe essere criticata a Bruxelles e il governo degli Stati Uniti di Joe Biden ha avvertito che sta prestando molta attenzione per garantire che qualsiasi azione dell’amministrazione Boris Johnson non metta in pericolo il processo di pace in Irlanda del Nord.

Secondo l’accordo stipulato da Johnson nel 2019, tutte le merci spedite dal Regno Unito all’Irlanda del Nord devono essere conformi alle normative doganali e agricole dell’UE per ispezionare il Mare d’Irlanda. L’accordo sulla Brexit mira a evitare un confine duro sull’isola d’Irlanda.

Il ministro del Gabinetto, Lord David Frost, ha descritto la sistemazione del confine commerciale del Mare d’Irlanda come “insostenibile” e questa settimana ha detto ai parlamentari che è necessario “ridurre o eliminare significativamente gli ostacoli creati dall’accordo dell’Irlanda del Nord”.

Frost ha dichiarato mercoledì in un discorso alla Camera dei Lord che il governo britannico ha cercato di attuare l’accordo “in buona fede”, ma ha aggiunto che è necessario un nuovo approccio. “In breve, non possiamo continuare come facciamo ora”, ha detto ai colleghi.

Frost parla di governo Ordina carta Si delinea un “nuovo equilibrio” in base al quale le merci potranno circolare più liberamente all’interno del territorio doganale del Regno Unito e garantire un processo completo per i prodotti spediti nell’Unione Europea.

“Le difficoltà che abbiamo incontrato nell’attuazione dell’accordo dell’Irlanda del Nord sono ora il principale ostacolo all’instaurazione di relazioni con l’UE, che riflettono i nostri forti interessi e valori comuni”, ha aggiunto.

“Quello che vediamo non è quel tipo di relazione, ma una relazione piena di sfide legali, caratterizzata da differenze e sfiducia. Non vogliamo che questo modello sia impostato”.

Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, il Regno Unito spera che Bruxelles accetti un sistema di doppio standard che permetta alle merci che rispettano le regole britanniche di circolare liberamente nell’Irlanda del Nord insieme alle merci che soddisfano i requisiti dell’UE, purché queste merci siano etichettate per l’uso solo nella regione. Comprensione della proposta.

La proposta britannica include anche il metodo della “scatola onesta”, il che significa che le aziende i cui prodotti sono venduti e utilizzati solo nell’Irlanda del Nord dovrebbero essere esentate dall’ispezione del confine del Mare d’Irlanda.

Un’altra parte della proposta cercherà di eliminare qualsiasi ruolo della Commissione europea o della Corte di giustizia europea nell’attuazione del protocollo dell’Irlanda del Nord.

Questo documento del governo ha scatenato un conflitto tra Gran Bretagna e Bruxelles quando una serie di “periodi di grazia” – esenzioni dalle ispezioni per le merci spedite dal Regno Unito all’Irlanda del Nord (compresa la carne congelata) – è scaduta alla fine di settembre.

Il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne ha dichiarato alla BBC: “Ascolteremo attentamente le opinioni del governo britannico.

“Siamo disposti a discutere qualsiasi soluzione creativa nell’ambito dell’accordo, ma dobbiamo anche ammettere che il Regno Unito ha deciso di ritirarsi dal mercato unico dell’UE, applicare le regole commerciali e applicare la burocrazia alle sue merci. Le merci stanno lasciando il Regno Unito e dirigersi verso il Regno Unito.”

Il presidente di Marks and Spencer Archie Norman ha avvertito lunedì che la società ha tagliato i prodotti natalizi in Irlanda del Nord a causa delle preoccupazioni sulle ispezioni post-Brexit.

Ha detto alla BBC che i controlli avrebbero significato prezzi più alti e meno opzioni e ha esortato l’adozione di “metodi di applicazione della legge di buon senso”.

In una lettera a Frost, Norman ha affermato che gli attuali accordi doganali sono “completamente inadatti e non sono mai stati progettati per una moderna catena di approvvigionamento di alimenti freschi tra partner commerciali strettamente intrecciati”.