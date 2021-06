La Gran Bretagna avvia indagini formali su false recensioni su Amazon e Google Reuters

“Allo stesso modo, se alcune aziende falsificassero le recensioni a 5 stelle per mettere in evidenza i loro prodotti o servizi e l’azienda rispettosa della legge perdesse, sarebbe ingiusto”.

Il CEO di CMA Andrea Coscelli ha dichiarato in una dichiarazione: “Siamo preoccupati che milioni di acquirenti online possano essere fuorviati leggendo recensioni false e quindi spendere soldi in base a questi suggerimenti”.

L’Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) ha affermato che raccoglierà ulteriori informazioni per determinare se queste società hanno violato le leggi sui consumatori a causa di azioni insufficienti per proteggere gli acquirenti.

(Reuters) – Venerdì l’autorità britannica di vigilanza sulla concorrenza ha avviato un’indagine formale se Amazon (NASDAQ:) e Google non stiano facendo abbastanza per prevenire o eliminare le recensioni false.

