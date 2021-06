La Gran Bretagna deve imparare a sopportare le tragiche conseguenze del Covid

Nei 18 mesi di storia del Covid-19, gli scienziati non sono mai stati meno sicuri nel prevedere il corso di una pandemia. La previsione dell’impatto futuro varia notevolmente, a seconda dell’infettività delle diverse varianti del virus, dell’efficacia dei vaccini per controllarle, dei cambiamenti nel comportamento umano e di molti altri fattori.

Sebbene il numero di morti nel Regno Unito nei prossimi 12 mesi possa essere di migliaia, decine di migliaia o addirittura centinaia di migliaia, è inevitabile che più persone muoiano di Covid.Ma gli scienziati hanno convenuto che la decisione Rinviare l’ultimo passaggio di sblocco per l’Inghilterra Il tasso di mortalità sarà notevolmente ridotto nelle quattro settimane da lunedì.

Nonostante le prospettive incerte, i ministri hanno recentemente sostenuto che se la società vuole evitare futuri blocchi, il Regno Unito e il mondo dovranno imparare ad accettare le “tragiche conseguenze” del Covid, come descritto dal ministro del Gabinetto, Michael Gove. Ma c’è poca discussione sul livello di mortalità che può essere ampiamente accettato dal pubblico.

A quanti decessi per Covid dobbiamo prepararci?

Le raccomandazioni dei principali gruppi di modellazione delle malattie nel Regno Unito forniscono informazioni per la politica del governo e tutti hanno sottolineato ciò che Anne Corey dell’Imperial College di Londra ha definito “l’enorme incertezza” che circonda le loro previsioni.

In un briefing del 15 giugno, Corey ha presentato una stima del numero totale di decessi per Covid tra oggi e giugno 2022, che va da circa 20.000 a 200.000. Le principali incognite includono l’efficacia del vaccino contro Delta e altre nuove varianti, la durata dell’immunità conferita dall’infezione e dalla vaccinazione da coronavirus, l’entità della diffusione del virus e la prevenzione delle persone che indossano maschere e il distanziamento sociale dopo la fine dei vincoli di legge La portata della misura.

Sir Mark Walport, predecessore di Sir Patrick Valence e capo consigliere scientifico del governo, ha dichiarato: “Penso che siamo in una situazione estremamente difficile. È troppo presto per chiamare vittoria”. “Non c’è niente. L’ondata precedente era così chiaro.”

Che tipo di tasso di mortalità possono accettare le persone?

Sir David Spiegelhalter, presidente del Winton Center for Risk and Evidence Exchange presso l’Università di Cambridge, ha respinto l’idea di stabilire una “soglia unica accettabile/inaccettabile” per i decessi man mano che la pandemia si attenua. “Dobbiamo negoziare un’area grigia a rischio”, ha detto.

Spiegelhalter ha affermato che il quadro dell’esecutivo per la salute e la sicurezza fornisce un precedente su come il governo definisce livelli accettabili di morte per Covid a lungo termine.

HSE definisce un livello di rischio inaccettabile per i membri del pubblico come un’attività che provoca 1 morte su 10.000 persone ogni anno, mentre un rischio accettabile è 1 morte per milione (quantificato come micro morte). Nel mezzo c’è una vasta “zona tollerabile”, in cui Spiegelhalter crede che il mondo vivrà dopo la pandemia.

Sempre più membri del Partito conservatore ritengono che la pandemia abbia raggiunto un livello accettabile e che le restrizioni del blocco dovrebbero essere allentate.

Mark Harper, l’ex capogruppo del Covid Recovery Group, ha dichiarato: “Dobbiamo avere una società aperta e individui appropriati con la capacità di bilanciare i rischi. Non possiamo frenare la società”.

“Naturalmente, nulla è completamente sicuro, ma c’è un’area in cui faremo del nostro meglio per ridurre il rischio a un livello accettabile”, ha aggiunto Spiegelhalter. “Questo è un approccio molto potente e di successo alla gestione del rischio. È essenzialmente un precedente ufficiale per come gestiamo Covid. “Per l’intera popolazione britannica, l’HSE consente circa 60-6.000 decessi all’anno.

Ma Stephen Reicher, professore di psicologia sociale all’Università di St. Andrews, ha sottolineato che l’accettazione del rischio da parte del pubblico dipende dall’ambiente. Ha detto: “Alcune morti dovute a errori politici o incompetenza sono più atroci dell’inevitabile massa di morti”.

Il Covid può davvero essere paragonato all’influenza?

Sebbene Covid e influenza siano entrambe malattie virali respiratorie, ci sono molte differenze cliniche tra loro.Il coronavirus è Più contagioso È più letale dell’influenza stagionale e provoca una gamma più ampia di sintomi.

Se si vuole fare un confronto con l’influenza, è necessario evitare il rapido aumento del bilancio delle vittime da Covid, che ogni anno provoca circa 11.000 morti nel Regno Unito. Durante la stagione influenzale invernale 2017/18, 22.000 persone sono morte a causa del virus, spingendo il tasso di mortalità nel Regno Unito a “mortalità eccessiva”, ma anche così, questa cifra rappresenta solo quattro dei decessi totali per Covid nell’ultimo anno. Circa una parte.

L’influenza è quasi scomparsa nella stagione 2020/21, effetto accidentale del distanziamento sociale durante la pandemia.

Walport ha affermato che l’influenza fornisce “un ovvio prototipo” per livelli accettabili di morte, sebbene un tale dilemma “non sia adatto a nessun tipo di risposta scientifica”.

“Questa è davvero la democrazia in azione”, ha detto, riferendosi ai limiti dei consigli che gli scienziati possono dare al governo. “Ad un certo punto, la scienza deve essere sovrapposta ai giudizi della società su ciò che è accettabile e inaccettabile”.

Abbiamo una responsabilità etica per prevenire la morte del Covid?

Michael Parker, professore di bioetica all’Università di Oxford, la pensa così. Ha detto: “Parlare del numero accettabile di morti non è una questione che i politici possono discutere, ma una questione che deve essere considerata”. “Nell’ultimo anno, è stato ovvio che queste questioni etiche sono al centro della decisione. -making — non solo in relazione alle epidemie, ma ha a che fare con il nostro modo di vivere.”

Mehrunisha Suleman, bioeticista presso la Health Foundation, ha affermato che il forte sostegno pubblico alle misure di blocco mostra che a lungo termine le persone “hanno bisogno di un po’ di persuasione” per accettare più morti.

“Per trovare un equilibrio tra quanta morte accettiamo e la libertà a cui siamo disposti a rinunciare, le persone hanno sempre scelto di ridurre le morti”, ha detto. “Non sono sicuro che questo cambierà, e non dovrebbe essere cambiato, perché temo che il nostro desiderio di tornare alla normalità possa calpestare coloro che sono stati i più gravemente danneggiati dalla pandemia”.

In tutta Whitehall, i ministri erano a disagio nel discutere il numero accettabile di morti. Un alto funzionario ha dichiarato: “L’incontro si è svolto in modo molto rigoroso e ci sono pochi documenti ufficiali della riunione perché questa è una delle nostre conversazioni più difficili fino ad oggi. C’è un numero, ma ovviamente nessuno vuole discuterne”.