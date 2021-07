La Gran Bretagna intende riscrivere l’accordo sulla Brexit per l’Irlanda del Nord Northern

Il nuovo approccio del governo britannico al protocollo dell’Irlanda del Nord è delineato in Ordina carta Rilasciato mercoledì, rappresenta una completa riscrittura dell’accordo sulla Brexit raggiunto dal primo ministro britannico Boris Johnson con l’Unione europea nell’ottobre 2019.

Al fine di evitare un confine duro sull’isola d’Irlanda, l’accordo stabilisce un confine commerciale nel Mare d’Irlanda perché richiede che tutte le merci spedite dal Regno Unito all’Irlanda del Nord siano conformi alle severe normative UE, comprese le dogane e i prodotti per l’ispezione di animali e piante .

Il documento formula cinque raccomandazioni audaci: l’UE ha già formulato queste raccomandazioni segnalato È improbabile che lo accetti: ridurre radicalmente il numero di controlli alle frontiere e riprendere gli elementi della sovranità britannica ceduti all’Unione europea nell’accordo originale.

Queste proposte attingono alle soluzioni che sono state respinte durante i quattro anni di negoziati tra l’Unione Europea e il Regno Unito su come risolvere il problema della Brexit in Irlanda del Nord e richiedono un alto grado di fiducia tra il Regno Unito e l’Europa Unione per evitare il riemergere di un confine duro. Irlanda del Nord.

L’approccio della “scatola onesta” ai confini

Il governo britannico sostiene che l’attuale livello di ispezioni alle frontiere del Mare d’Irlanda – anche se l’Irlanda del Nord rappresenta solo lo 0,5% della popolazione dell’UE, rappresenta ancora il 20% di tutte le ispezioni alle frontiere esterne dell’UE – è “insostenibile”.

Il documento propone una soluzione completa: annullare tutte le ispezioni sulle merci spedite dal Regno Unito all’Irlanda del Nord se l’azienda autocertifica che i suoi prodotti non intendono continuare a essere distribuiti o utilizzati nell’UE.

Il documento afferma: “Finché le aziende si impegnano a fornire dati all’UE e forniscono “piena trasparenza” alla loro catena di approvvigionamento, non è necessaria la certificazione e l’ispezione dei singoli articoli destinati al consumo solo nell’Irlanda del Nord.

L’industria è scettica. Shane Brennan, amministratore delegato della Cold Chain Federation, ha affermato che l’idea dell’approccio della “scatola onesta” è attraente in superficie, ma è difficile estenderla alle piccole imprese e ai grossisti.

“Fidarsi dei commercianti di solito significa fidarsi dei grandi commercianti e quindi favorire le esigenze dei supermercati. Questa idea non farà altro che perpetuare le enormi ingiustizie e distorsioni che esistono oggi”, ha affermato.

Il “sistema duale” degli standard del Regno Unito e dell’UE

Al fine di gestire i diversi standard tra Unione Europea e Regno Unito dopo la Brexit, il governo ha proposto un “sistema completo di doppia regolamentazione” che consente ai prodotti con diversi standard UE e britannici di circolare liberamente fianco a fianco nell’Irlanda del Nord.

I prodotti fabbricati in conformità con gli standard britannici che non sono conformi alle regole dell’UE saranno chiaramente contrassegnati come “Solo NI”, ma qualsiasi merce spedita in Irlanda e nel mercato unico dell’UE deve essere conforme alle regole dell’UE e seguire le procedure doganali dell’UE.

Il Regno Unito ha affermato che, dato il volume degli scambi nell’Irlanda del Nord, il rischio complessivo del mercato unico dell’UE è “controllabile e accettabile”. Per rassicurare l’UE, ha anche promesso misure di applicazione “più forti” e “forum rafforzati” per condurre la sorveglianza del mercato per catturare i trafficanti.

Ma William Bain, capo della politica commerciale presso la Camera di commercio britannica, ha affermato che il piano sarebbe problematico a Bruxelles perché in realtà richiede all’UE di “subappaltare” al Regno Unito i confini del suo mercato unico e dell’unione doganale.

“Sembra che non sia né negoziabile né legalmente fattibile, perché l’Unione europea si affiderà interamente alla supervisione e all’applicazione britanniche, e la Corte di giustizia europea non lo accetterà. L’Unione europea non lo farà con altri paesi vicini (come Ucraina)”, ha aggiunto.

Annulla qualsiasi dichiarazione di esportazione

Il documento d’ordine cerca anche di eliminare la necessità di fare qualsiasi “dichiarazione di esportazione” per le merci spedite dall’Irlanda del Nord al Regno Unito, al fine di rispettare la ripetuta promessa del primo ministro Boris Johnson che non è necessaria alcuna documentazione. Questo per mantenere alle società nordirlandesi “accesso illimitato” al mercato interno del Regno Unito.

In un accordo di compromesso negoziato lo scorso anno, l’Unione europea ha accettato di rinunciare alla necessità di dichiarazioni formali di esportazione per le merci che lasciano l’Irlanda del Nord verso il Regno Unito e ha accettato di raccogliere dati tramite liste di spedizione e altre rotte.

Ma il governo britannico ora sostiene che anche questo ha creato “nuovi requisiti onerosi” per le imprese nell’Irlanda del Nord e spera di “abolire completamente” questi requisiti, ad eccezione di alcune merci controllate e pericolose.

Riscrivere l’articolo 10 sugli aiuti di Stato

Il governo spera anche di riscrivere radicalmente il controverso articolo 10 del Protocollo, che richiede che qualsiasi decisione di sovvenzione del governo britannico che possa influenzare il commercio di merci dell’Irlanda del Nord debba rispettare le regole sugli aiuti di Stato dell’UE.

I Brexitisti ritengono che l’articolo 10 sia un insulto alla sovranità britannica perché il suo campo di applicazione è così ampio che la Commissione europea ha la capacità di intervenire nelle decisioni sulle sovvenzioni del governo britannico, che coinvolgono solo indirettamente l’Irlanda del Nord.

Il governo ha sostenuto che ora ha emesso un Fattura di controllo dei sussidi Per formulare un nuovo sistema di sussidi dopo la Brexit, l’articolo 10 è “superfluo” nella sua forma attuale e dovrebbe essere applicato solo a sussidi più grandi “direttamente collegati all’Irlanda del Nord”.

Alexander Ross, un esperto di concorrenza dell’UE presso lo studio legale DWF, ha affermato che la nuova legislazione del Regno Unito fornisce almeno alcuni motivi per riconsiderare l’articolo 10.

“Considerando le garanzie fornite e il nuovo disegno di legge sul controllo delle sovvenzioni, le due parti dovrebbero incontrarsi e sviluppare un nuovo sistema”, ha affermato Ross, osservando che l’accordo contiene una clausola che può abrogare l’articolo 10 senza riaprire il resto dell’accordo.

Atto della Corte di giustizia europea per porre fine all’accordo

Infine, il Regno Unito vuole annullare i diritti dell’UE e dei suoi tribunali di far rispettare il contenuto principale dell’accordo: il Regno Unito ha definito questa situazione “molto insolita”, ma l’UE ritiene che ciò sia essenziale perché l’Irlanda del Nord deve rispettare un gran numero di del diritto dell’UE previsto dall’accordo.

Il Regno Unito richiede che il protocollo sia disciplinato dal “quadro del trattato normale”, simile al quadro utilizzato nell’accordo commerciale e di cooperazione – l’UE e il Regno Unito concordato nel dicembre dello scorso anno ed entrato in vigore il 1 ° gennaio dopo la Brexit accordo, se necessario, passa L’arbitrato internazionale risolve eventuali controversie.

George Peretz QC di Monckton Chambers ha dichiarato che l’UE non sarebbe certamente d’accordo perché la Corte di giustizia europea è l’unico arbitro del diritto dell’UE.

“È molto semplice. Non è possibile impedire che i prodotti che circolano liberamente nell’Irlanda del Nord entrino nel mercato unico dell’UE, ma questi prodotti non saranno controllati da istituzioni che applicano le regole del mercato unico. È difficile per l’UE accettare questo ,” Egli ha detto.