La Gran Bretagna respinge la richiesta dell’industria per il visto per camionisti dell’UE

I ministri hanno respinto le richieste dell’industria per consentire agli immigrati dell’UE di coprire gli enormi posti vacanti nel mercato del lavoro dei camionisti del Regno Unito, ma hanno riconosciuto che sono necessari più corsi di formazione per aumentare il numero di conducenti di camion.

Domenica, il governo ha respinto le richieste delle agenzie di logistica e commercio al dettaglio di rilasciare visti di lavoro temporanei agli autisti di autocarri pesanti dell’UE, sebbene i ministri fossero disposti a prendere in considerazione l’aumento della formazione per i britannici che desiderano diventare trasportatori.

L’industria della carne ha affermato che si sta preparando ad affrontare la carenza di manodopera nel settore utilizzando più prigionieri.

Il Segretario al Commercio Kwasi Kwarteng ha accolto con favore gli incentivi dell’azienda per i camionisti appena assunti, compresi i bonus per la firma e gli stipendi più alti. “Questa è una cosa positiva”, ha detto un alleato di Kwarteng.

Il Segretario al Commercio sta monitorando i colli di bottiglia nel mercato del lavoro britannico e un altro membro anziano del governo ha ammesso che è necessario fare di più per accelerare la formazione dei trasportatori britannici.

“Abbiamo bisogno di più corsi di formazione”, ha detto il membro del governo, riferendosi alle preoccupazioni dell’industria che il funzionamento della tassa sull’apprendistato e la riforma del Fondo nazionale per le competenze dovrebbero avere una maggiore flessibilità per sostenere l’assunzione di conducenti di mezzi pesanti.

In una lettera a Kwarteng, l’agenzia commerciale British Logistics e la British Retail Federation hanno stimato che vi è una carenza di circa 90.000 conducenti di autocarri pesanti, il che esercita “una crescente pressione insostenibile sui rivenditori e sulle loro catene di approvvigionamento”.

Queste agenzie affermano nella lettera: “L’impatto della carenza di autisti ha iniziato a manifestarsi. Molte aziende stanno lavorando duramente per trasportare le merci nei centri di distribuzione e nei magazzini. In alcuni casi, ai negozi, ciò ha un impatto sulle scelte dei consumatori”.

Hanno aggiunto che con l’inizio del nuovo anno scolastico, i dipendenti tornano sul posto di lavoro e il Natale si avvicina, la domanda di beni aumenta e la situazione potrebbe peggiorare.

British Logistics e BRC hanno affermato che gli immigrati dell’UE possono integrare i conducenti di mezzi pesanti britannici a breve termine.

Secondo le agenzie per il commercio, circa 25.000 conducenti dell’UE sono tornati a casa durante la pandemia di coronavirus e dopo il periodo di transizione della Brexit.

Hanno anche affermato che le competenze e i programmi di formazione del governo, comprese le tasse sull’apprendistato finanziate dall’azienda, devono supportare l’assunzione di conducenti di mezzi pesanti.

L’agenzia commerciale ha dichiarato che i conducenti e l’Ufficio per gli standard dei veicoli hanno bisogno di personale aggiuntivo per gestire l’arretrato dei collaudatori che vogliono diventare conducenti di mezzi pesanti.

La lettera a Kwarteng affermava che i settori della logistica e della vendita al dettaglio non possono resistere alle pressioni inflazionistiche che hanno sperimentato.

Un’azienda di logistica di medie dimensioni ha finora investito 1,5 milioni di sterline “solo per trattenere gli autisti esistenti”, mentre un rivenditore ha riferito da aprile che a causa della carenza di autisti i costi sono aumentati di 2,3 milioni di sterline, “perché hanno dovuto aumentare il costo due volte, pagare per mantenere l’autista”, aggiungeva la lettera.

Tuttavia, il governo ha respinto il caso di fornire visti temporanei per i camionisti dell’UE, affermando: “Il popolo britannico ha votato in molte occasioni per porre fine alla libera circolazione e riprendere il controllo del nostro sistema di immigrazione. I datori di lavoro dovrebbero investire nella nostra forza lavoro domestica invece di fare affidamento sull’estero Forza lavoro.

“Abbiamo recentemente annunciato un pacchetto di misure per aiutare a far fronte alla carenza di conducenti di mezzi pesanti, compresi piani per semplificare il processo per i nuovi conducenti di ottenere le licenze per autocarri e aumentare il numero di test che possono essere condotti”.

Il governo temporaneamente Rilassamento delle norme sull’orario di lavoro per i camionisti In modo che possano fare un viaggio più lungo. British Logistics e BRC hanno dichiarato che 450 aziende intendono trarre vantaggio da questo accordo.

Nel frattempo, l’Associazione dei fornitori di carne indipendente, che rappresenta macellai, macelli e trasformatori di carne, questa settimana solleciterà il servizio carcerario britannico a dare la priorità ai fornitori di cibo nell’ambito di un piano che consente ai detenuti di lavorare durante il rilascio temporaneo.

Tony Goodger dell’associazione ha affermato che i membri in tutto il paese stanno affrontando carenza di manodopera e ha notato che ci sono 14.000 posti vacanti nell’industria della lavorazione della carne e del pollame.