La Gran Bretagna schiererà permanentemente due navi da guerra nelle acque asiatiche Reuters

Il portavoce dell’ambasciata britannica a Tokyo ha detto che quando gli è stato chiesto in quali porti opereranno le navi della Royal Navy, le navi britanniche non avranno basi permanenti.

In occasione della visita di alto profilo al piano del gruppo di attacco della portaerei, Londra e Tokyo hanno approfondito le relazioni di sicurezza.Negli ultimi mesi Tokyo ha espresso crescenti preoccupazioni per le ambizioni territoriali della Cina nella regione (inclusa Taiwan).

TOKYO (Reuters) – Dopo che la sua portaerei Queen Elizabeth e la sua nave di scorta sono salpate per il Giappone a settembre attraverso le acque in cui la Cina ha gareggiato con Stati Uniti e Giappone per l’influenza, ha dichiarato martedì che schiererà in modo permanente due navi da guerra nelle acque asiatiche.

© Reuters. Il 20 luglio 2021, quando il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha iniziato il suo incontro nella residenza del primo ministro a Tokyo, in Giappone, il ministro della Difesa britannico Ben Wallace è stato accolto dal primo ministro giapponese Yoshihide Suga. Franck Robichon/Piscina via REUTERS

