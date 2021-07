La grande riapertura delle discoteche britanniche risente del piano di ispezione Covid

A mezzanotte di domenica scorsa, i proprietari di locali notturni britannici hanno accolto il primo gruppo di persone a venire alla festa in quasi 16 mesi. Solo 17 ore dopo, hanno rilasciato una dichiarazione arrabbiata perché il governo ha annunciato che il club deve verificare lo stato Covid dei clienti alla fine dell’estate.

Il governo ha affermato che a partire dalla fine di settembre, i locali notturni e altri luoghi al chiuso dove “grandi folle” potranno servire solo gli ospiti che sono stati pugnalati due volte o possono risultare negativi al Covid.

Michael Gere, amministratore delegato della Night Industry Association, ha definito la mossa “assolutamente un disastro”. Kate Nicholls, amministratore delegato di UKHospitality, ha affermato che questo è un “grande colpo” per l’industria torturata.

Diversi operatori hanno affermato che questo è un altro esempio di discoteca, solitamente affollata di giovani sulla pista da ballo affollata, e vengono individuati dopo nessuna transazione da più di un anno.

Ad eccezione di alcuni elementi di prova, le discoteche e gli eventi su larga scala sono state le uniche aziende che sono state costrette a chiudere durante l’intera pandemia. Secondo i dati NTIA, l’industria rappresenta una parte importante dell’industria dell’intrattenimento e dell’ospitalità notturna nel Regno Unito, generando almeno 66 miliardi di sterline di entrate ogni anno, pari all’8% dell’occupazione del paese. Serve anche una rete di 1,3 milioni di liberi professionisti e fornitori.

Fatta eccezione per le sovvenzioni, i prestiti e le ferie utilizzate per sostenere l’intero settore alberghiero, i locali notturni non hanno ricevuto un sostegno specifico dallo Stato.

Lunedì è stata la prima discoteca completa a poter fare affari da marzo 2020, anche se diverse discoteche hanno aperto a mezzanotte di domenica e c’era una lunga coda di giovani in attesa di entrare.

“Penso che sia difficile per una persona che non è stata in affari capire l’eccitazione emotiva di poter perseguire la propria carriera dopo essere stata incapace di commerciare [for that long]”, ha affermato Luke Johnson, imprenditore nel settore alberghiero e presidente del Brighton Pier Group, che gestisce nove bar e club, tre dei quali sono stati smaltiti durante la pandemia.

BPG ha gestito con successo due club come ristoranti, ma secondo il suo ultimo rapporto finanziario, nei sei mesi fino alla fine di dicembre, le vendite di questi club hanno raggiunto solo 700.000 sterline, pari all’11% del totale nello stesso periodo del 2019.

Aaron Mailer, amministratore delegato di Tokyo Kogyo, che gestisce 45 bar e club aperti fino a tarda notte nel Regno Unito, ha affermato che il consumo di denaro è stato “assolutamente terribile”. L’utile del gruppo prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni è sceso da 5 milioni di sterline nel 2019 a 4 milioni di sterline lo scorso anno.

Il momento più doloroso è stato quando il governo ha rinviato la riapertura del locale dal 21 giugno al 19 luglio. “Durante questo periodo, abbiamo fatto il tutto esaurito per 220 notti, che porteranno un EBITDA di 1,2 milioni di sterline”, ha affermato Mailer.

Peter Marks, amministratore delegato di Rekom UK, il più grande operatore di nightclub nel Regno Unito, ha affermato che nei suoi 47 club, lunedì sono state spese £ 650.000 – circa sei volte il normale lunedì in estate – e nei suoi 30.000 clienti stanno partecipando a un l’attività del club per la prima volta.

A mezzanotte di domenica scorsa, i membri del club sono entrati immediatamente in pista ©Rob Pinney/Getty

Ma la ripresa potrebbe essere di breve durata.

Max ha avvertito che se il nuovo “passaporto” per la polmonite coronata viene introdotto in autunno e le discoteche competono con i bar, gli affari “precipiteranno a picco”.

Rekom UK (precedentemente nota come Deltic) è stata venduta alla società danese Rekom per 10 milioni di sterline a gennaio, che secondo Marks era solo una piccola parte del valore della società. Nel 2019, il fatturato del gruppo è stato di 101,8 milioni di sterline, con una perdita ante imposte di 16,5 milioni di sterline.

Max ha aggiunto che il colpo al controllo passaporti di Covid potrebbe rendere i nuovi sostenitori di Rekom “meno supportano” il business del Regno Unito.

Un portavoce del governo ha dichiarato: “Ci riserviamo il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere il pubblico e ridurre la trasmissione, inclusa la certificazione Covid obbligatoria in alcuni casi”.

Gli operatori stanno valutando contestazioni legali alla proposta del governo e avvertono che il controllo dello stato di Covid sarà difficile da attuare e causerà attriti all’ingresso.

Bradley Thompson, amministratore delegato di Broadwick Live, proprietario del grande club londinese Printworks, ha affermato che anche se non è richiesto un certificato, il loro annuncio potrebbe aver influito sulle vendite. Sebbene i 5.000 biglietti di Printworks per il weekend di apertura di settembre siano stati venduti entro 22 minuti quando è stato messo in vendita a marzo, le vendite dei biglietti per gli eventi pubblicati questa settimana sono state “super, super lente”.

Mailer ha detto che sebbene sia stato tradizionalmente un periodo tranquillo per il club, spera in un accordo forte in estate.

“Dato che le persone non viaggiano, spero che sarà molto attivo…[This week is]Finora c’è stato un aumento significativo nel 2019, ma il vero test sarà il fine settimana”, ha detto.