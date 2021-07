La guerra delle offerte di Morrison mette al centro le azioni del Regno Unito a basso costo per fusioni e acquisizioni – shareandstocks.com

Sciocco variegato

Guidato da Elon Musk, Mark Cuban e altri, il viaggio “luna” di Dogecoin (CRYPTO: DOGE) una volta apparentemente inarrestabile è stato cancellato il mese scorso. Memecoin è attualmente in calo di circa il 68% rispetto al massimo storico fissato a maggio. Nessuno dice se il fuoco sotto Dogecoin si riaccenderà, in tal caso, quando accadrà. Se vuoi coprire le tue scommesse con altri investimenti che potrebbero aumentare, questi tre contributori di Fool.com credono che Upstart Holdings (NASDAQ: UPST), Newegg Commerce (NASDAQ: NEGG) e Tencent Holdings (OTC: TCEHY) meritino uno sguardo serio, non la criptovaluta nota per la sua mascotte Shiba Inu.

leggi di più