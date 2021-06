La guida del Delta Variant Test UK per le persone sotto i 40 anni e le iniezioni di AstraZeneca

Rispetto ai coaguli di sangue associati al vaccino Oxford/AstraZeneca, l’aumento del numero di casi di coronavirus nel Regno Unito mette le persone tra i 30 e i 39 anni a maggior rischio di Covid-19 grave.

Secondo un’analisi degli ultimi dati sui contagi del Financial Times, nella prima settimana di giugno la possibilità che le persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni entrino in terapia intensiva a causa del Covid-19 è salita a circa 1,9 per 100.000 in 16 settimane. Al contrario, il rischio una tantum della cosiddetta trombosi del seno venoso cerebrale causata dall’iniezione di AstraZeneca è di circa 1,5 per 100.000 persone.

Quando il Comitato congiunto del governo britannico per la vaccinazione e l’immunizzazione ha raccomandato a maggio che le persone sotto i 40 anni non dovrebbero ricevere iniezioni di AstraZeneca a causa della trombosi, il rischio di ricovero in terapia intensiva per questa fascia di età a causa di Covid-19 era solo di uno su 100.000 Di 0,8.

Il calcolo del rischio non tiene conto dei benefici aggiuntivi della vaccinazione, come la riduzione della possibilità di Covid a lungo termine, e il rischio di gravi danni causati dal CVST è ancora molto basso.

Tuttavia, l’analisi del Financial Times del Regno Unito ha indicato che l’aumento dei tassi di infezione tra i giovani a causa della variante Delta potrebbe trasformare nuovamente l’analisi rischio-beneficio nell’uso dei vaccini AstraZeneca, soprattutto quando alcuni operatori sanitari si lamentano della carenza di altri vaccini.

Giovedì sono stati segnalati in totale 11.007 nuovi casi di coronavirus, il livello più alto da febbraio e un aumento di oltre il 33% nell’ultima settimana.

Il Ministero della Salute e dell’Assistenza Sociale ha dichiarato al Financial Times che ha continuato a seguire le raccomandazioni fornite da JCVI a maggio.

In risposta a una domanda sull’analisi del British Financial Times, JCVI ha dichiarato: “Siamo fiduciosi nell’attuale fornitura di vaccini da parte del governo. La nostra raccomandazione è ancora quella di dare priorità alle persone di età inferiore ai 40 anni con alternative al vaccino AstraZeneca”.

Un membro della JCVI ha dichiarato al Financial Times che il comitato sarebbe “pienamente in grado di adattarsi e cambiare”.

“Puoi arrivare in un luogo in cui il rapporto rischio-beneficio si sposta… perché il rischio di infezione è più alto”, ha detto il membro. “Ma siamo ancora cauti sull’eccessiva distorsione e tessitura, perché causerà confusione pubblica e perdita di fiducia, oltre a complessità logistica”.

Un’analisi del British Financial Times mostra che anche il profilo di rischio relativo delle persone sotto i 30 anni è cambiato nelle ultime settimane, ma gli ultimi dati mostrano che le persone di età compresa tra 20 e 29 anni possono ancora ottenere servizi migliori attraverso iniezioni alternative di coronavirus. La loro possibilità di entrare in terapia intensiva a causa di Covid-19 è di circa 0,8 per 100.000, rispetto allo 0,2 di aprile, e il rischio di sviluppare CVST è di 1,9 per 100.000.

La situazione è cambiata a causa della variante Delta, poiché la fornitura del vaccino BioNTech/Pfizer è limitata in alcune aree del paese e il vaccino è progettato per vaccinare almeno tre quarti della popolazione di età compresa tra 18 e 39 anni.

La professoressa Kate Ardern, direttrice della sanità pubblica di Wigan, ha affermato che due delle sette reti di medici generici che forniscono programmi di vaccini nella sua città non riceveranno più spedizioni Pfizer nelle prossime due settimane. “Non ci aspettiamo più. Ci è stato detto che c’è una carenza nazionale”, ha detto.

Rispettati

Un dirigente senior della sanità pubblica nel sud dell’Inghilterra ha risposto alle preoccupazioni di Ardern, affermando che “tutti sembrano essere bassi di statura al momento”. I funzionari di Whitehall e Pfizer hanno dichiarato che la consegna è andata come previsto.

Circa 2 milioni di persone di età compresa tra 30 e 39 anni non hanno ancora ricevuto la prima dose di Covid-19, anche se esitazione, problemi di salute e altri fattori significano che non tutti riceveranno il vaccino.

I funzionari del governo britannico hanno minimizzato la possibilità di eventuali cambiamenti imminenti nelle linee guida, ovvero più persone di età inferiore ai 40 anni saranno vaccinate con AstraZeneca. Secondo le stime della società di analisi delle scienze della vita Airfinity, sebbene la dose di AstraZeneca continui ad aumentare, potrebbe raggiungere i 7 milioni di colpi entro la fine di luglio.

Nadhim Zahawi, il ministro responsabile della promozione del vaccino contro il coronavirus nel Regno Unito, ha detto ai parlamentari che il governo ha scorte sufficienti per raggiungere il suo obiettivo di immunizzazione, che è quello di fornire i due terzi della popolazione adulta entro il 19 luglio. fornirlo almeno una volta per tutte le persone di età superiore ai 18 anni.

Le persone che hanno familiarità con le sue osservazioni hanno affermato che aveva avvertito che le scorte sarebbero state “strette, strette, strette, con molto, molto piccolo o senza spazio”, ma Pfizer e Moderna (un altro vaccino considerato adatto per le persone sotto i 40 anni) sono sufficienti. obbiettivo.

L’ufficiale medico capo dell’Inghilterra, il professor Chris Whitty, ha dichiarato giovedì che l’altezza di questa ondata di infezioni è “ancora incerta” e ha avvertito che anche se l’attuale aumento dei casi si fosse placato, l'”ondata invernale” del coronavirus riapparirà.

Ha detto alla riunione annuale della Federazione NHS: “Dobbiamo renderci conto che Covid non ci ha portato l’ultima sorpresa”.

Rapporto aggiuntivo Hannah Kuchler