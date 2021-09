La legge della California cerca corridoi di giocattoli “neutrali rispetto al genere”

Share it

Los Angeles: in base alle regole prese in considerazione dal legislatore statale, i grandi magazzini della California possono imporre corridoi di giocattoli neutri rispetto al genere.

Il disegno di legge non vieterà aree separate per ragazze e ragazzi, ma stabilirà che ci deve essere anche un luogo dove bambole e soldatini siedono fianco a fianco senza essere raccomandati per un genere specifico.

Secondo il membro del Congresso della California Evan Low, che ha redatto il disegno di legge, queste norme si applicano anche ai succhietti e alle attrezzature per l’alimentazione.

Luo ha detto all’AFP: “Dobbiamo decidere cosa dovrebbero piacergli sulla base di stereotipi di genere obsoleti, in modo da smettere di stigmatizzare i bambini e tenerli in scatole”.

Liu ha detto di essere stato ispirato dalla figlia di una donna che lavorava nel suo ufficio per fare questa legislazione.

“Britton ha chiesto a sua madre mentre faceva la spesa perché certe cose nel negozio erano una ‘zona proibita’ per lei, perché era una ragazza, ma andrebbe bene se fosse un ragazzo”.

I sostenitori del disegno di legge si applicano solo ai grandi magazzini che impiegano più di 500 dipendenti in tutto lo stato e affermano che aiuterà anche a risolvere differenze di prezzo irragionevoli.

Sottolineano che i prodotti venduti alle ragazze sono generalmente più costosi dei prodotti destinati ai ragazzi, anche se i prodotti stessi sono gli stessi.

Gli oppositori affermano che il governo non ha il diritto di dire ai negozi come devono esporre i propri prodotti, e i genitori che sono in difficoltà trovano più facile scegliere se il prodotto ha un’etichetta chiara.

Si prevede che il disegno di legge passerà alla lettura finale alla Camera dei Comuni dello Stato, per poi essere presentato alla scrivania del governatore Gavin Newsom (Gavin Newsom).

Se approvata, la legge imporrà multe che vanno da $ 250 a $ 500 per i negozi non conformi a partire da gennaio 2024.

Negli ultimi anni, la sensibilità dell’Occidente alle questioni di genere è aumentata, soprattutto negli Stati Uniti, i bagni neutri sono comuni negli stati liberali come la California.

Ma ha suscitato una forte opposizione da parte dei conservatori, che insistono sul fatto che il genere è radicato nella biologia e accusano il governo e alcune aziende di soddisfare la moda.

Tuttavia, molte aziende hanno già avanzato modifiche alla formazione a lungo termine.

Quest’anno, il produttore di giocattoli Hasbro ha annunciato che il marchio Mr. Potato Head sarà trasformato per “promuovere l’uguaglianza di genere e la tolleranza” e sarà denominato semplicemente “Potato Head”.

Il grande magazzino Target, che ha quasi 2.000 filiali in tutto il paese, ha annunciato nel 2015 che avrebbe istituito zone di genere neutro in alcuni bambini e spazi riservati alle famiglie.

