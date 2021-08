La legge sulle infrastrutture statunitensi impedisce il mercato rialzista di Bitcoin

Il disegno di legge non è stato approvato e comporterà un enorme onere fiscale per l’intera industria delle criptovalute degli Stati Uniti poiché tenta di generare 28 miliardi di dollari di tasse dai broker di criptovalute. Richiede inoltre che i minatori, gli accordi DeFi e le entità più grandi inviino i moduli dei clienti all’Internal Revenue Service (IRS).

Poiché il recupero di Bitcoin ha innescato un aumento simultaneo del valore di altre criptovalute, il recupero ha segnato la fine della stagione ribassista per molti utenti di criptovalute. Poiché una disposizione del nuovo US Infrastructure Act da 550 miliardi di dollari ha messo a disagio alcune persone, l’ascesa di Bitcoin sembra essersi fermata.

Per diverse settimane, la più grande criptovaluta del mondo ha lottato per rimanere sopra i $ 30.000. Tuttavia, come riportato da BTC PEERS, Bitcoin Ha ottenuto un recupero miracoloso e ha rotto la soglia dei $ 40.000 per salire a un massimo di due mesi di $ 42.000.

