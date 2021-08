La Lettonia avverte del rischio “evento” tra NATO e Russia

Questo”armamentoIl ministro degli Esteri della Lettonia ha dichiarato che gli immigrati bielorussi al confine con la Lituania e le imminenti esercitazioni militari delle truppe russe e bielorusse potrebbero avere “incidenti” negli Stati baltici o in Polonia con le truppe della NATO.

Edgars Rinkevics ha dichiarato al “Financial Times” britannico che quando il governo russo prenderà misure, aumenterà la possibilità di “malintesi, alcune azioni non approvate dalle autorità superiori”. Esercitazioni militari Sarpad Tenuto il mese prossimo.

“Hai una crisi di confine. Hai condotto un’importante esercitazione militare ai confini dei paesi della NATO. Hai anche aumentato la presenza di guardie di frontiera e formazioni militari da parte nostra, da parte lituana, da parte estone e da parte polacca lato. Naturalmente. , Il che aumenta la possibilità di incidenti “, ha detto Rinkevis.

avere Sempre più turbato Negli Stati baltici e a Bruxelles, il regime autoritario delle elezioni viziate del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e atterraggio di fortuna Un giornalista attivista è stato catturato durante un volo all’interno dell’Unione europea a maggio.

Funzionari baltici hanno affermato che la sua ultima strategia è quella di fornire ai migranti dall’Iraq, dalla Siria o da diversi paesi africani un piano di pacchetti, compreso l’accesso al confine lituano.più di 4.000 immigrati Sono entrato in Lituania solo quest’anno, che è più di 50 volte il numero di persone che sono entrate l’anno scorso.

Rinkevics ha affermato che questo è “un caso molto evidente di guerra mista”, che usa deliberatamente l’immigrazione per colpire l’Unione Europea e la Lituania.

“L’immigrazione è effettivamente usata come un’arma. Più a lungo vivremo in questo 21° secolo, più terrificante diventerà. Non possiamo immaginare che cosa si possa usare”, ha detto.

Il ministro degli Esteri della Lettonia ha dichiarato di essere incoraggiato dalla decisione dell’Iraq di sospendere i voli per Minsk. Insieme alla nuova strategia della Guardia di frontiera lituana per “respingere” gli immigrati in Bielorussia, il numero di persone che attraversano il confine è diminuito drasticamente negli ultimi giorni. .

Quando le esercitazioni militari annuali della Russia verranno trasferite nelle regioni occidentali al confine con Estonia, Lettonia e Lituania, le tensioni nei paesi baltici aumenteranno ogni quattro anni. Tuttavia, Rinkevics ha affermato che l’esercitazione Zapad di quest’anno è stata particolarmente delicata a causa degli “elementi misti della guerra in corso”.

Ha aggiunto: “Certo, è probabile che ciò accada. Naturalmente, se qualcuno sta pianificando una provocazione deliberata, allora puoi vederlo. Ma onestamente, non penso che sia interessato a trasformarlo in un esercito su vasta scala. provocazione.”

La Russia, che ha stretti rapporti con la Bielorussia, è uno dei pochi sostenitori di Minsk. Linkiewicz ha affermato di ritenere che non sia nell’interesse di Mosca essere troppo strettamente legati alle recenti azioni di Lukashenko e che queste azioni siano “un po’ troppo vergognose”.

Ma ha sostenuto che la Russia era probabilmente coinvolta in qualche modo nelle recenti operazioni della Bielorussia. “Naturalmente è difficile immaginare che questo tipo di azione possa essere realizzato senza un qualche tipo di supporto, coordinamento e cooperazione”, ha affermato Rinkevics.

La scorsa settimana, l’eurodeputato Riho Terras, ex capo delle forze armate estoni Chiamata Per quanto riguarda la NATO che invoca il suo articolo 4 sulla crisi dell’immigrazione, ciò richiede consultazioni tra i membri dell’alleanza militare. Invocarlo non sarà grave come l’articolo 5, che dichiara che un attacco a un membro è un attacco a tutti i membri, ma è considerato un segno della profonda preoccupazione della NATO per una certa questione ed è stato utilizzato molte volte dalla Turchia.

Rinkevics ha suggerito che la Lettonia sosterrà la richiesta dell’articolo 4, se del caso. “Se c’è bisogno di chiedere consultazioni con gli alleati della NATO, se pensiamo che l’articolo 4 sia necessario, lo useremo”, ha detto.