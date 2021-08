La lotta per il futuro del lavoro riguarda l’autonomia

Il defunto antropologo David Graeber ha scritto che il lavoro senza senso è “un tipo di lavoro retribuito completamente privo di significato, non necessario o dannoso, in modo che i dipendenti non possano giustificarne l’esistenza”. Avvocati aziendali, consulenti di pubbliche relazioni e manager sono tutti esempi di lui. I netturbini e gli operatori sanitari svolgono un lavoro vantaggioso per la società. Senza di loro, il mondo cadrebbe nel caos.

La pandemia ha messo in luce il divario tra sciocchezze e lavoro utile elevando lo status di “lavoratori essenziali”. Nonostante la nebbia del blocco iniziale, c’è un po’ di conforto nel vedere gli avvocati di M&A nelle loro posizioni (molti dei gradini sono più bassi degli scaffali degli scaffali dei supermercati).

Una specie di Imparare Un lavoro senza senso non selezionato è stato pubblicato quest’estate e ha lasciato intendere che il senso di inutilità del lavoratore potrebbe non essere “una manifestazione diretta del valore sociale del lavoro”. Piuttosto, è “un sintomo di una cattiva gestione e di una cultura del posto di lavoro tossica”. Nell’ambiente sbagliato, il personale di base può anche pensare di essere impegnato in lavori di spazzatura.

Le persone saranno meno disposte a tornare alle dinamiche gerarchiche

Se il “manager è microgestito”, è più probabile che i dipendenti pensino che il loro lavoro sia inutile. .. Ha detto Brendan Burchell, professore di scienze sociali presso l’Università di Cambridge e autore dello studio, soprattutto se non stanno facendo bene il loro lavoro. L’autonomia può ridurre la possibilità che tu veda il tuo lavoro come una sciocchezza.

La pandemia mette in evidenza l’autonomia, o la mancanza di autonomia. Molte delle nostre libertà – incontrare amici e familiari, viaggiare e persino abbracciarci – sono limitate. Tuttavia, per molti colletti bianchi, lavorare in modo più flessibile si rivela liberatorio.

Con la riapertura degli uffici, le controversie sul lavoro dei colletti bianchi spesso mettono il posto di lavoro contro la famiglia. Ma scommetto che per molti dipendenti questa è in realtà una lotta per l’autonomia. Emma Stewart, direttore dello sviluppo di Timewise, una società di consulenza sul lavoro flessibile, ha dichiarato: “Se rimuovi i motivi per cui le persone vogliono flessibilità, scoprirai che vogliono controllare il tempo, il luogo e la quantità del loro lavoro”.

Skye Robertson, direttore operativo di Escape the City, ha affermato che molti colletti bianchi descrivono la loro esperienza di lavoro da casa come “più matura” e che l’azienda aiuta le persone a trovare alternative al lavoro dell’azienda. “Le persone saranno meno disposte a tornare alla gerarchia”.

Non sono Poliana. Per coloro che svolgono la microgestione a distanza, c’è poca libertà per il lavoro a distanza, inclusa la tecnologia chiave. I lavoratori in prima linea hanno poca flessibilità.

Ma ci sono buone ragioni per le persone per controllare meglio il loro lavoro e la loro vita. Gli studi hanno dimostrato che può ridurre lo stress, il rischio di malattie cardiache e migliorare le prestazioni. Può anche sopprimere l’appetito di coloro che bramano il potere. Uno studio mostra che “le persone desiderano il potere, non per diventare padroni degli altri, ma per diventare padroni dei propri campi e controllare il proprio destino”.

Le persone al vertice dell’organizzazione tendono a dimenticare la situazione in fondo, chiudendo quasi deliberatamente un occhio sui vantaggi autonomi. Un avvocato senior può decidere di dare l’esempio venendo in ufficio ogni giorno. Ma possono scomparire per occuparsi di affari personali senza essere colpiti: questo diritto di solito non si estende ai colleghi più giovani.

Questo divario di autonomia passa Sondaggi Un’indagine sugli atteggiamenti nei confronti della flessibilità condotta dalla società di ricerca globale Gartner. “Il 72% dei dirigenti concorda di poter sviluppare i propri accordi di lavoro flessibili con i propri manager, mentre solo la metà dei dipendenti pensa di avere gli stessi privilegi”.

Anche i turnisti possono controllare meglio il proprio tempo. La comunicazione anticipata delle preferenze temporali e degli orari consente ai dipendenti di disporre di maggiori capacità di pianificazione. “Uno dei paradossi dell’intero mercato del lavoro [is that] La gente dice di volere l’autonomia, che è una delle chiavi per convincere le persone a lavorare sodo”, ha detto Burcher. “Non stiamo dicendo ai datori di lavoro che devono pagare di più, dovrebbe essere semplice. Tuttavia, ha aggiunto che esiste una resistenza ostinata.

La pandemia ha mostrato il valore dell’autonomia. Speriamo che si estenda al lavoro.

