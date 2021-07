La luna della Corea del Sud annulla il viaggio a Tokyo a causa di osservazioni diplomatiche “inaccettabili” Reuters

Prima che Pyongyang annunciasse che non avrebbe partecipato a causa delle preoccupazioni per il coronavirus, Moon Jae-in aveva sperato in precedenza che le Olimpiadi avrebbero fornito alla Corea del Nord e alla Corea del Sud l’opportunità di migliorare le relazioni e riprendere i colloqui di pace.

Sabato il vice ministro degli Esteri sudcoreano Choi Jong-kun ha convocato Aibo per protestare. L’ufficio di Moon Jae-in ha dichiarato di aver preso nota dei commenti di Kato, ma ha invitato Tokyo ad adottare misure per evitare che una situazione del genere si ripeta.

Il capo di gabinetto giapponese Kato Katsunobu ha affermato che l’ambasciatore di Tokyo a Seoul, Aisoshi Koichi, ha avvertito i suoi vice delle sue osservazioni “dispiacevoli”, ma quando gli è stato chiesto se sarebbe stato licenziato come riportato dallo Yomiuri Shimbun, non ha spiegato.

Venerdì Moon Jae-in invierà il Ministro della Cultura come capo della delegazione sudcoreana a partecipare alla cerimonia di apertura, il cui ufficio ha espresso la speranza che il Giappone ospiterà i Giochi Olimpici in modo sicuro e con successo.

Park Geun-hye ha dichiarato: “Le discussioni sono proseguite in modo amichevole e sono stati compiuti notevoli progressi, ma non è ancora considerato l’esito del vertice. Abbiamo preso in considerazione altre circostanze. “Ma non ha approfondito.

“Il presidente Moon Jae-in ha deciso di non visitare il Giappone”, ha detto il segretario stampa di Moon Jae-in Park Soo-hyun durante il briefing, aggiungendo che le due parti hanno discusso i modi per risolvere le controversie storiche e promuovere la cooperazione, ma non sono riuscite a raggiungere un accordo.

Venerdì, Seoul ha protestato contro una notizia, affermando che un alto diplomatico dell’ambasciata giapponese a Seoul ha descritto Moon Jae-in come “si masturba” quando descrive i suoi sforzi per migliorare le relazioni tra i due paesi.

SEOUL/TOKYO (Reuters)-Il presidente sudcoreano Moon Jae-in non visiterà Tokyo per partecipare ai prossimi Giochi olimpici, il suo ufficio ha dichiarato lunedì di aver annullato i piani per il suo primo vertice con il primo ministro Yoshihide Suga.

© Reuters. Immagine del file: il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha tenuto un discorso in una conferenza stampa tenutasi nella residenza del primo ministro perché il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la malattia del coronavirus (COVID-19) quasi due settimane prima dell’inizio di Tokyo. 2/2

