La luna “oscilla” e il cambiamento climatico è visto come la causa di inondazioni costiere negli anni ’30 Reuters

“Un edificio o una particolare infrastruttura, potresti voler rimanere lì per molto tempo, mentre altri potresti voler proteggere o visitare solo per pochi anni”.

I ricercatori hanno studiato 89 località di mareografi in ogni stato e territorio lungo la costa degli Stati Uniti, ad eccezione dell’Alaska. Gli effetti dinamici si applicano all’intero pianeta, ad eccezione dell’estremo nord della costa come l’Alaska.

Un fattore chiave identificato dagli scienziati è l’oscillazione periodica dell’orbita lunare, scoperta per la prima volta nel XVIII secolo, che ha richiesto 18,6 anni per essere completata. La gravità della luna aiuta a spingere le maree della terra.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.