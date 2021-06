La maggior parte degli americani solleverà il divieto di aborto in Mississippi Reuters

Il sondaggio Reuters/Ipsos è condotto online in inglese negli Stati Uniti. Ha raccolto le risposte di 4.420 adulti, inclusi 2.015 democratici, 1.583 repubblicani e 474 indipendenti. L’intervallo di credibilità del sondaggio è di 2 punti per tutti i cittadini, 3 punti per repubblicani e democratici e 5 punti per gli indipendenti.

Le donne, comprese le studentesse universitarie e le democratiche, sembrano essere particolarmente preoccupate per la possibilità che un giorno la Corte Suprema vieti l’aborto. Circa il 37% delle donne, di cui il 42% con una laurea e il 57% delle donne democratiche, si è detto “molto preoccupato” per questa possibilità.

Un sondaggio nazionale condotto dall’11 al 17 giugno ha rilevato che il 47% degli adulti concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere il diritto di abortire da 24 a 28 settimane prima della gravidanza. Un altro 39% non è d’accordo e il restante 14% non ha espresso un’opinione.

New York (Reuters)-Secondo i rapporti, molti americani credono che l’aborto dovrebbe essere legale fino a quando il feto non potrà vivere in modo indipendente, e sostengono ancora ampiamente i diritti all’aborto che la Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà entro la fine dell’anno. Sondaggio Reuters/Ipsos.

