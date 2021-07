La maggior parte dei brasiliani sostiene l’impeachment di Bolsonaro, secondo i sondaggi Reuters

“Incontro 100 persone ogni mese per discutere i temi più diversi che si possano immaginare”, ha detto a Radio Gaucha nel sud del Brasile. “Ho preso misure in questa situazione.”

In un’intervista radiofonica di sabato, Bolsonaro ha dichiarato di aver preso provvedimenti dopo che i funzionari hanno espresso le loro preoccupazioni sull’accordo Covaxin, ma non ha approfondito ulteriormente.

Funzionari del Ministero della Salute e membri del Congresso https://www.reuters.com/world/americas/brazil-official-says-he-warned-bolsonaro-over-pressure-buy-bharat-vaccine-2021-06-23 dicono sono Bolsonaro condiviso le loro preoccupazioni per l’affare Covaxin ma non sembrava intraprendere alcuna azione. La scorsa settimana, il giudice della Corte Suprema ha autorizzato l’indagine https://www.reuters.com/world/americas/brazil-top-court-gives-nod-probe-into-bolsonaro-over-vaccine-deal-2021-07- 03 Inadempimento del presidente entrante.

Nelle ultime settimane, Brasilia è stata scioccata dalle accuse https://www.reuters.com/world/americas/bolsonaro-fires-brazil-health-official-after-new-vaccine-graft-accusation-2021-06-30 Federal i funzionari hanno chiesto tangenti per accelerare e pagare prezzi elevati per il vaccino Covaxin sviluppato da Bharat Biotech in India. Alla fine di giugno, il Ministero della Salute brasiliano ha sospeso https://www.reuters.com/world/india/brazil-suspend-indian-vaccine-deal-graft-allegations-probed-2021-06-29 1,6 miliardi di reais (US $ 304) milioni) transazioni di acquisto.

In un altro sondaggio Datafolha pubblicato giovedì, il 51% dei brasiliani ha dichiarato di disapprovare https://www.reuters.com/world/americas/brazils-bolsonaro-disapproval-rating-rises-all-time-high-poll-2021 – 07-08 Bolsonaro, questo è il numero più alto da quando è entrato in carica nel gennaio 2019.

