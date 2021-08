La maggior parte dei funzionari della Fed ritiene che le misure di stimolo potrebbero iniziare a diminuire quest’anno

Share it

Secondo i registri dell’ultimo incontro della Fed, la maggior parte dei funzionari della Fed ritiene che la Fed potrebbe iniziare a ritirare il suo piano di stimolo alla pandemia su larga scala entro la fine dell’anno.

I verbali della riunione di luglio del Federal Open Market Committee mostrano che i funzionari hanno accelerato le discussioni sull’eventuale fine del programma di acquisto di asset da 120 miliardi di dollari. Crisi economica Covid-19.

I registri mostrano che i funzionari della Fed stanno gradualmente raggiungendo un consenso su quando iniziare a “ridurre” il suo programma di acquisto di obbligazioni, e la banca centrale si è impegnata a mantenere il programma fino a quando non vedrà il suo obiettivo medio del 2% di “fare ulteriori progressi sostanziali” inflazione e massima occupazione.

Il verbale dell’incontro indicava: “La maggior parte dei partecipanti ha sottolineato che se l’economia si sviluppa generalmente secondo le loro aspettative, pensano che potrebbe essere opportuno iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di attività quest’anno”.

Dal verbale della riunione emerge che la maggior parte dei membri del comitato è “soddisfatta” del raggiungimento dell’obiettivo di inflazione, ma non è ancora convinta che l’obiettivo occupazionale sia stato raggiunto.

Spinta dall’attività dei consumatori, la crescita economica è rimbalzata bruscamente dalla peggiore contrazione economica dello scorso anno e le limitazioni dell’offerta hanno fatto aumentare l’inflazione, che è molto più alta di quanto inizialmente previsto da politici ed economisti.

Allo stesso tempo, la diffusione della variante più contagiosa del coronavirus Delta ha rinnovato le preoccupazioni per la ripresa del mercato del lavoro, che sta procedendo lentamente, anche perché le preoccupazioni legate alla pandemia e ai problemi di custodia dei bambini impediscono alle persone di rientrare nel mercato del lavoro. .

Il verbale dell’incontro ha mostrato che i funzionari hanno ancora divergenze sui tempi esatti e sulla velocità della riduzione dei piani di acquisto del debito, e alcuni partecipanti hanno suggerito che un’azione potrebbe essere necessaria “nei prossimi mesi”.

Tuttavia, a causa delle incerte prospettive economiche, “alcuni altri” hanno suggerito di posticipare l’inizio della graduale riduzione all’inizio del prossimo anno.

Il mese scorso, il presidente della Federal Reserve Jay Powell ha dichiarato che “ci sono più punti di vista sul momento giusto”.

Eric Winograd, economista senior del reddito fisso presso AllianceBernstein, ha affermato che la riduzione da dicembre è ancora l’opzione più probabile, aggiungendo: “Forse se la variante Delta non è in circolazione, si può parlare di settembre”.

Nelle settimane successive alla riunione politica di luglio, la Fed ha mantenuto il tasso di interesse principale vicino allo zero e diversi alti funzionari hanno espresso opinioni diverse sul ritmo della riduzione delle misure di stimolo.

Eric Rosengren della Boston Fed è uno di quelli che sostiene una ritirata più veloce. Raccontare Il Financial Times ha dichiarato questa settimana che appoggerà l’annuncio della riduzione della scala il mese prossimo e sosterrà la banca centrale affinché smetta di acquistare buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca prima della metà del 2022.

Anche James Brad della St. Louis Fed, che si unirà a Rosengren come membro votante del comitato decisionale il prossimo anno, ha detto mercoledì che spera che questo processo si concluda nel primo trimestre del prossimo anno e dovrebbe essere negli ultimi tre mesi del 2022. Alzare i tassi di interesse a un certo punto.

Non tutti i funzionari hanno questo punto di vista “falco”.E il presidente della Fed di San Francisco Mary Daly (Mary Daly) di recente Raccontare Il “Financial Times” britannico ha affermato che la banca centrale potrebbe raggiungere la soglia per iniziare a ridurre gli acquisti di obbligazioni prima della fine dell’anno e ha fornito ragioni per compiere ulteriori progressi nel mercato del lavoro.

Lynda Schweitzer, co-responsabile del team obbligazionario globale di Loomis Sayles, ha dichiarato: “Coloro che vogliono muoversi velocemente sono preoccupati per il rischio di così tanti alloggi sul mercato”. “Coloro che vogliono rallentare hanno un po’ paura di utilizzare varianti Delta e interruzioni della fornitura disturbare il mercato [looming]. “

Nonostante queste differenze, i funzionari della Fed sembrano aver raggiunto un certo consenso sugli aspetti chiave del processo di ridimensionamento.

Il verbale della riunione indica che la banca centrale dovrebbe ridurre gli acquisti di titoli di stato e titoli garantiti da ipoteca in modo che i due piani possano concludersi contemporaneamente, il che è ampiamente riconosciuto. Alcuni osservatori hanno suggerito che il programma MBS potrebbe concludersi prima.